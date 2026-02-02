У несушек — новый рекорд

Более 550 млн штук куриных яиц произведено в 2025 году в нашей республике. Это на 26,2% больше, чем в 2024-м.

По данным Минсельхоза Чувашии, значительный вклад в увеличение объемов внесли сельхозпредприятия: к примеру, ООО «ППЗ «Канашский», реализующее инвестиционный проект по модернизации птицеводческого комплекса. Существенную роль в этом процессе играет государственная поддержка, оказываемая в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Предприятиям компенсируют 30% затрат на приобретение оборудования. Так, в 2025 году компания получила субсидии в размере 111,9 млн рублей на модернизацию — построено два птичника и яйцесклад. Это позволило увеличить объем производства товарного яйца в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.

