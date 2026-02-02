Зима разгулялась

«Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места…» — на прошлой неделе эти строчки из известной песни, наверное, напевали многие жители Чувашии. Небесная канцелярия оказалась щедра на осадки, и республику буквально завалило белыми хлопьями.

В Чебоксарах автовладельцы просыпались раньше обычного: спешили освободить из снежного плена машины и выехать на дорогу, пока там не образовались пробки. Во дворах многоэтажек можно было наблюдать такую картину: перед парковкой — целая гора снега высотой в человеческий рост, но хозяин «Лады» подкидывает еще. Мимо проходит мужчина с лопатой, самым популярным аксессуаром в эти дни. Некоторые автолюбители защищали расчищенные места на парковках с помощью объявлений: «Просьба машину не ставить! Вы не работали здесь лопатой. Спасибо». Не повезло водителям, которые пренебрегли уборкой снега — их легковушки, занесенные по самые крыши, превратились в сугробы.

Хозяевам магазинов тоже прибавилось работы, нужно было расчистить путь для покупателей. Здесь одной лопаты мало — в ход шли скребки и метелки. Некоторые сотрудники посыпали площадки перед магазином солью: «Ну теперь здесь все растает!»

Кажется, что по заветам зимы город действительно ушел в спячку. Оно и неудивительно — из-за большого количества снега торопиться попросту опасно. Не только машины, но и люди замедлились, протаптывая дорожки. Пожилые горожане предусмотрительно выходили на улицу с лыжными палками — так передвигаться легче.

Зато как преобразились Чебоксары — шумный мегаполис словно укрыло белым одеялом: кусты, скамейки, мусорки спрятались под сугробами, а у каждой, даже самой маленькой, поверхности появилась своя снежная шапка. «Как сильно снег пошел! Вот она, настоящая русская зима! Я такое только в детстве помню», — улыбается восхищенный прохожий.

Жалко, что работникам коммунальных служб любоваться этой красотой некогда. Они с раннего утра заняты уборкой снега: чистят дороги, тротуары, остановки, детские площадки, крыши, козырьки подъездов. По городским магистралям то и дело проезжают колонны снегоуборочной техники, дорожников сопровождают патрульные автомобили Госавтоинспекции.

Впрочем, кажется, животным такая погода только по душе. Собаки с заснеженными мордочками радостно гуляют со своими хозяевами, кошки осторожно ступают по следам своих предшественников, а линии электропередачи осаждают целые шеренги галок. Невольно появляется ощущение, что природа очистилась и напомнила людям о своих правах.

Анастасия Рыбакова