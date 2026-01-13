18 января исполнилось 65 лет заслуженному деятелю искусств Чувашии Андрею Галкину

«Миром правят добрые чувства…»

В творческой сокровищнице композитора есть оркестровые произведения и эстрадные песни, инструментальные сочинения для самых разных исполнительских составов и многое другое. «Offertorium» (1992) — пьеса, восходящая к традициям западноевропейской католической мессы, привлекает накалом страстей и психологизмом, — отмечает музыковед Любовь Бушуева. — Два основных образа облекаются в различные стилистические «наряды» — от добарочной полифонии итальянских мастеров Джованни Палестрины и Орландо Лассо до классических эпизодов, вызывающих в памяти страницы Людвига ван Бетховена, столь любимого Андреем Галкиным». Но основной сферой его профессионального «обитания» стала музыка к спектаклям, причем не только для Чувашского театра кукол, где он далеко не первый десяток лет заведует музыкальной частью.

«Все многочисленные творения Андрея Галкина в театральной области объединяет то, что его оформление, деликатно расставляющее акценты в важнейших поворотах сюжета, выстроено по законам собственной музыкальной драматургии, развивающейся параллельно содержанию спектакля», — продолжает Любовь Ивановна, и эти слова как нельзя более точно отражают природу его одаренности. Тут вспоминается еще одно свойство натуры именинника, о котором невозможно умолчать: с ним невероятно легко работать. Постановщики ценят это и в буквальном смысле слова держатся за талант Андрея Петровича, которому подвластны самые разные стили и жанры.

К примеру, когда заслуженному артисту Чувашии Юрию Филиппову, на тот момент главному режиссеру кукольного театра, поступило предложение поставить в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова комедию Авксентия Цагарели «Ханума» (2010), ни о каких других композиторах даже речи не шло.

Результат превзошел все ожидания. Театралы в один голос твердили о великолепии актерских работ и колоритности артистического ансамбля, бурной действенности картин и живости подачи материала. Что же касается музыкального оформления, то это получилась настоящая «конфетка», где бессмертные грузинские мелодии Гии Канчели (именно он сочинил музыку к первой постановке пьесы в Большом драматическом театре), расцвеченные свежестью галкинских аранжировок, каким-то удивительным образом вписались в чувашскую культуру, помогли со всей полнотой раскрыть глубину народного характера и вновь напомнили о том, что у подлинного искусства нет национальных границ, даже если на подмостках узкая историческая тема. Таков, например, балет «Аттила. Рождение легенды», повествующий о происхождении чувашского народа и показанный в Самаре на V Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны» (2020). Авторитетный критик Александр Иняхин по достоинству оценил произведение, назвав его «примером этнического зрелища, в котором по возможности учтены уроки высокой классики и фольклорный аспект народной памяти».

А вот как высказалась театровед Людмила Лаврова о балете «Хуркайӑк ҫулĕ» (Дорога лебедей), который принес Андрею Галкину Государственную премию Чувашии в области литературы и искусства: «Злым силам композитор придал угловатые, диссонансные многозвучия, колкие аккорды, напряженность в звучании… В музыке присутствует также чарующая сказочность, фантазийная легкость, волшебность. «Дорога лебедей» — балет неоклассического направления с романтическим уклоном. Даже можно сказать, что в некотором смысле это продолжение «Лебединого озера». Но поскольку он создан по мотивам чувашских сказок, в нем присутствуют национальные темы и образы. В симфоническую ткань балета щедро вплетены чувашские мелодии, но, тем не менее, это симфоническая музыка, а не компиляция народной».

Возвращаясь к творческому тандему Андрея Галкина и Юрия Филиппова, нельзя не вспомнить комедию Николая Сидорова «Манăн арăм — Хуанита» (Моя жена — Хуанита), выпущенную в Чувашском драмтеатре в 2006 году. Постановку приняли на ура,

и во многом благодаря музыке, которая буквально лучилась радостью, обаянием, теплотой и настраивала зрителей на светлый мажорный лад. «О сложном и грустном, оказывается, можно поведать просто и весело. Если пойти путем необычным, как это сделали режиссер Юрий Филиппов и композитор Андрей Галкин, — читаем в газете «Советская Чувашия». — Премьера спектакля, пролетевшего на одном дыхании, убедила зал и артистов: миром правят оптимизм, жизнелюбие и добрые чувства… Крутится-вертится на сцене интрига. Ее вихрь умело закручен не только словесными перепалками, но и музыкой, песнями, танцами…»

А спустя десять лет Андрея Галкина позвала в свою постановочную команду народная артистка Чувашии Наталия Сергеева, обратившаяся к пьесе драматурга из Республики Коми Алексея Попова «Женись, сынок, женись» или по-чувашски «Ялта пулман пăтăрмах» (2016). И снова — в яблочко, когда ноты, весело перескакивающие с линейки на линейку, не просто звучат в одной эмоциональной тональности с репликами героев, а становятся главным генератором юмора и усилителем комизма ситуаций, положений и идей.

В этой связи хочется особенно отметить спектакль «Царевна-лягушка» (режиссер — Денис Андронов, 2023), где композитор «прокачал» русскую народную сказку песнями «Ягода малинка», «Кукла колдуна», «Федерико Феллини», «Белые розы», «Тополиный пух» и другими поп- и рок-хитами.

Естественно, столь смелый и довольно рискованный шаг на пути к осовремениванию образцов многовекового культурного наследия народа не мог остаться незамеченным. «Композитор свободно оперирует цитатами из музыки разных веков и направлений, но, несмотря на внешнюю пестроту и лоскутность общего звучания, приходит к единому знаменателю. Все изначально вокальные мелодии не только даны в инструментальной версии, но и стилизованы под фолк. А это не просто заряжает повествование определенной интонацией, но и перекликается с визуальной картинкой. В какой-то момент даже начинает казаться, что прототипом образа Бабы-Яги стал не кто иной, как лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев», — не скрывая восхищения, отзывались журналисты на страницах печатной прессы. Еще бы! Не каждый автор, получивший строгое академическое образование и воспитанный в лучших традициях отечественной композиторской школы (Андрей Петрович окончил Чебоксарское музыкальное училище и Нижегородскую консерваторию), решится на подобного рода эксперимент.

«Страна новогодних игрушек» и «Сказка о Ежике, волшебном лесе и еще кое о чем…», «Винни-Пух» и «Бука (Вредный заяц)», «Сказка о добром сердце» и «Чудо-репка» — вот лишь некоторые постановки из активного репертуара Чувашского театра кукол, украшенные музыкой Андрея Галкина. Многие из них достойно представляли кукольников на Республиканском конкурсе «Узорчатый занавес», а сам композитор столько раз одерживал победу в номинации «Лучшее музыкальное оформление спектакля», что театралы уже сбились со счета. Фото ВКонтакте