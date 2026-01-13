Переходим в электронный формат

Искусственный интеллект — в помощь

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с министром цифрового развития Михаилом Степановым. Обсуждались достижения отрасли в 2025 году и планы.

Регион занял четвертое место в Приволжском федеральном округе и поднялся с 35-й на 24-ю позицию в национальном рейтинге цифровой трансформации. Совместно с Минцифры России были актуализированы «белые списки», куда вошли жизненно важные медицинские сервисы.

В данный момент продолжается подключение региональных. Обеспечены сотовой связью все социальные объекты. В 2026 году перед Правительством стоит задача по покрытию оставшихся пробелов на трассе М-7 и приоритетных региональных дорогах, начиная с направления «Чебоксары — Сурское», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

«Проект по оснащению Wi-Fi в школах и планшетами учителей реализуется по плану: в этом году обеспечены 29 школ и 634 педагога, к 2030-му охватим все образовательные учреждения республики. Мессенджер MAX показал себя надежным инструментом даже в условиях ограничений связи. Через него уже можно записаться к врачу, а скоро запустим чат-бот МФЦ», — сказал Михаил Степанов.

Все социально значимые услуги — от записи к врачу до оформления документов — переведены в электронный формат, а доля онлайн-обращений достигла 88,2%, значительно превысив федеральный план.

Уровень «цифровой зрелости» отраслей в республике составил 58,95%. Бумажная работа заменяется цифровыми сервисами и автоматизацией. Технологии искусственного интеллекта помогают анализировать медицинские снимки, жители отслеживают движение автобусов в реальном времени, работают электронные дневники и обучающие платформы. В ветеринарии применяется мобильное приложение для учета и регистрации животных, а МФЦ используют интеллектуальную обработку документов.

В Чувашии действует система управления инцидентами под координацией Ситуационного центра Главы республики. Центр обеспечивает сбор данных, скоординированную работу служб и контроль исполнения решений. Один из инцидентов вошел в ТОП-5 лучших практик страны. В настоящее время в работе находятся 13 инцидентов, в том числе связанный с минимизацией последствий временных ограничений мобильного интернета.

В минувшем году выполнен значительный объем работы по организации регионального медиахолдинга. Параллельно создается медиапарк — современное пространство для совместной работы редакций. Руководитель региона поручил предусмотреть пространство для молодежи, где ребята смогут развивать свои таланты в медиасфере.

Продолжилось развитие региональной системы уличного видеонаблюдения. После успешного запуска в Чебоксарах и Новочебоксарске система охватила всю республику: к концу 2025 года подключено 4297 камер на улицах, в школах, подъездах и парках. В перспективе планируется переход к интеллектуальной видеоаналитике.

«По ряду направлений планы выполнены на несколько лет вперед, — заявил министр. — В соответствии с поручениями Главы республики Олега Николаева дальше углубляемся непосредственно в качество. Услуги переведены в электронный вид, и теперь мы работаем над скоростью, стабильностью и удобством их предоставления».