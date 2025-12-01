Год Победы и патриотизма проведён достойно

Образование с помощью грантовой поддержки

В нынешнем году в России отмечалось 80-летие Победы. Об итогах юбилейных мероприятий шла речь на еженедельной правительственной планерке под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

По докладу министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, сегодня в республике проживает 2625 ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году проведено 88 социально значимых мероприятий, направленных на улучшение жизненных и экономических условий ветеранов, увековечение памяти павших. Особенно значимым стало празднование Дня Победы 9 мая, которое объединило представителей всех поколений.

Жители активно участвовали в федеральных акциях. Чувашия — один из немногих регионов России, где есть категория «Дети войны», к ней относятся около 37 тыс. человек. Глава республики принял решение о назначении им единовременной денежной выплаты. Ежегодно проводятся обследования жизненных условий участников войны, которым оказываются адресные меры поддержки.

Представленные мероприятия — это масштабная работа, но в действительности их проведено много больше, сказал Олег Николаев. Мы не ограничиваемся только нынешней деятельностью — надо развивать новые форматы.

Министр образования Дмитрий Захаров выступил на тему грантовой поддержки научно-образовательных организаций Чувашии. Такая политика — в числе приоритетных, поскольку она позволяет формировать инновационные авторские коллективы и развивать проектное мышление. Создан республиканский центр поддержки грантовой деятельности. Еженедельно проводится мониторинг всероссийских грантов и конкурсов. Налажена система методического и консультационного сопровождения.

Из года в год растет число поданных заявок на гранты. Только детсады и школы получили около 330 млн рублей. В 2025 году число выигранных грантов выросло на 34%. Однако не во всех округах данная работа выстроена эффективно, отметил министр.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров доложил об итогах участия спортсменов республики в международных и всероссийских соревнованиях в 2025 году. В Чувашии на различных этапах проходят подготовку более 34 тыс. атлетов. Во всех спортшколах работают более 900 тренеров и преподавателей.

2025-й стал знаковым в спортивной истории региона. Число наших представителей в составах национальных команд обновило свой рекорд, составив 399 человек. Позитивная тенденция сохраняется и в разнообразии видов спорта. На 1 декабря нашими спортсменами завоевано суммарно 1837 медалей. Среди них внушительное количество золотых.

На совещании заслушаны руководители министерств и ведомств по вопросам проведения зимнего отдыха и новогодних праздников. С докладами, в частности, выступили министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова, министр по чрезвычайным ситуациями Сергей Павлов.