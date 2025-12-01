В Чувашии открыт барельеф, посвященный композитору Андрею Эшпаю

В Мариинском Посаде состоялось торжественное открытие барельефа, посвященного композитору, народному артисту СССР, почетному гражданину Мариинско-Посадского района Андрею Яковлевичу Эшпаю.

Значимое событие завершило Год памяти композитора, отмеченный множеством культурных инициатив и проектов. Барельеф (автор проекта — скульптор Александр Максимов) установлен на здании гимназии № 1, где классик отечественной музыки учился во время эвакуации. Теперь основное внимание направлено на будущий Музей музыки, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа. Музей расположится в доме, где в начале XX века проживал композитор, заслуженный деятель искусств ЧАССР Анатолий Тогаев. Напомним, музыкантов связывали родственные узы: Эшпай приходился Тогаеву племянником. В этом году проведена реконструкция здания, впереди — большая работа по наполнению музея.