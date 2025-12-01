СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики:

«На совместном заседании коллегии Минкультуры Чувашии и комиссии при Высшем экономическом совете подвели итоги реализации госпрограммы «Развитие культуры» и Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года. В рамках ее реализации запущены четыре мегапроекта: «Дом культуры. Новый формат», «Чувашия космическая», «Рубежи Победы», «Библиотеки: перезагрузка». К концу 2025 года будет модернизировано уже 40 библиотек. Таким образом, мы выполнили поручение Главы Чувашии Олега Николаева о создании как минимум одной модельной библиотеки в каждом муниципалитете. В 2026 году планируем модернизировать еще 14 библиотек».