На крупнейшем предприятии Мариинско-Посадского округа повысили производительность труда

Завод «Марпосадкабель» нарастил выпуск продукции благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда».

Предприятие поставляет кабели и провода более чем 5 тыс. потребителям практически во всех российских регионах и странах ближнего зарубежья. Здесь наладили полный цикл по выпуску свыше 4 тыс. типоразмеров. Сегодня завод — в числе участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты Республиканского центра компетенций помогли оптимизировать рабочий поток — снизилось время протекания процессов, устранены неэффективные операции, увеличилась выработка на человека. Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготные займы на 10 млн рублей и по программе «Обновление» — на сумму 34 млн рублей.

«Это, без преувеличения, флагман экономики Мариинско-Посадского округа, — дал свою оценку министр промышленности и энергетики Чувашии Марат Якушев. — Увеличивается география продаж — сейчас это порядка ста городов и более пяти тысяч клиентов в России и странах СНГ. Немаловажную роль в росте объемов реализации продукции играет господдержка».
Опубликовано: 25 декабря 2025 г.


