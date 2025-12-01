Пока недуг себя еще не проявил

Проходила мимо, решила зайти проверить здоровье, а в итоге — вовремя диагностировано серьезное заболевание и начато лечение. Это история 69-летней жительницы Чебоксар, которая в минувшее воскресенье прошла диспансеризацию выходного дня, организованную Минздравом Чувашии.

Наша героиня возвращалась с рынка, когда обратила внимание на большое количество людей, входящих и выходящих из новой поликлиники Центральной городской больницы. Узнав, что для всех желающих здесь организована диспансеризация без предварительной записи, поспешила зайти. Обследование показало повышенный уровень глюкозы в крови — 15 ммоль/л, что говорит о наличии сахарного диабета. Врачи назначили необходимое лечение и подробно проинструктировали, как вести самоконтроль.

Подобных историй множество. Порой заболевания протекают без симптомов, а когда они появляются, то люди приходят к доктору уже с последствиями. Именно так случилось с женщиной, у которой в ходе осмотра врач-эндокринолог обнаружил увеличенную щитовидную железу. При норме 15–18 куб. см у пациентки объем щитовидный железы составлял 170 куб. см. Такое состояние указывает на онкологию и требует консультации профильного врача.

Также в этот день врачи больницы провели около 50 флюорографий и 40 маммографий, благодаря которым было диагностировано два случая злокачественных образований молочных желез. Сегодня пациентки уже консультируются с онкологом. Кроме того, направление на дополнительное обследование получил один пациент дерматолога — необходима дополнительная диагностика родинки.

Медики отмечают, что удобство проведения диспансеризации в выходной день притягивало в поликлинику целые семьи. Так, молодой парень после армии привел в больницу маму, которая в последнее время жаловалась на усталость и частое сердцебиение. У женщины была выявлена гипертония, врачи назначили ей лекарства, объяснили, как следить за своим состоянием.

Важной частью обследований стала проверка репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет включительно. По результатам осмотра гинеколога было выявлено два предраковых заболевания и пять объемных новообразований — все пациентки пройдут дальнейшее обследование.

По данным статистики, всего за два выходных дня диспансеризацию прошли 613 человек, а профилактические медицинские осмотры — 27, репродуктивное здоровье проверили 517 мужчин и 95 женщин. Проведение диспансеризации в формате выходного дня продолжится, подробную информацию можно уточнить в медицинской организации по месту прикрепления.