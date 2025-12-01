В Чувашии завершается реконструкция пунктов автоматического весового и габаритного контроля

Первый объект — примыкание к федеральной трассе М-7 «Волга» на участке автомобильной дороги «Никольское — Ядрин — Калинино» вблизи города Ядрина. Здесь установлены элементы барьерного ограждения, проведена замена устаревших датчиков измерения массы грузовиков, уложено высококачественное асфальтовое покрытие и верхний слой толщиной 16 мм из щебеночно-мастичного асфальтобетона, выполнена настройка всех технических компонентов и проведены тестирование оборудования пункта весового контроля, официальная проверка измерительных приборов с занесением результатов в систему Госреестра Росстандарта («Аршин»).

Второй объект находится в Ибресинском муниципальном округе. На трассе «Калинино — Батырево — Яльчики», примыкающей к автодороге федерального значения А-151 «Цивильск — Ульяновск», подрядной организацией проведены работы по замене ограждений и датчиков нагрузки, старого дорожного покрытия, выполнен полный цикл пусконаладочных работ аппаратуры весового и габаритного контроля, оборудование прошло метрологическую проверку и внесено в реестр «Аршин».

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, оба объекта находятся в высокой степени готовности. Завершение проектов не только снизит негативное воздействие перегруженных машин на дорожное полотно и обеспечит эффективное использование инфраструктурных объектов республики, но и позволит повысить безопасность дорожного движения в крупных населенных пунктах Ядрин и Ибреси. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».