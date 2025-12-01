Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев:

«По нашим прогнозам, ослабление рубля может начаться уже в начале 2026 года – в первом квартале 2026 года курс USD/RUB может составить до 85-90 рублей за доллар, а курс CNY/RUB – до 11,8-12,5 рублей за юань.

В нашем базовом сценарии средний курс рубля на 2026 год составляет 95 рублей за доллар.

В нашем базовом сценарии на конец 2026 года наш прогнозный курс – 99,8 рублей за доллар, в позитивном – 91,1 рубль за доллар, в негативном – 110,3 рублей за доллар.

На конец 2026 года прогнозируем курс USD/RUB на уровне 99,8 рублей за доллар. Основными факторами давления на российскую валюту в 2026 году могут стать снижение цен на нефть и сокращение продаж валюты со стороны Банка России по бюджетному правилу. Полагаем, что цены на нефть продолжат снижение в 2026 году на фоне избытка предложения на рынке и могут достичь отметки $55 за баррель. Это будет негативным фактором для курса рубля».