Перезапуск «Этерны»: замах на новую киновселенную?

Вторая попытка экранизировать «Этерну» получилась удачнее первой. В эту субботу выйдет заключительная серия нового сезона, а будет ли продолжение, создатели пока не знают. В режиссерском кресле Евгения Невского сменил Сергей Трофимов, снявший «Девятаева», «Нулевого пациента» и «Елки 11». Из актерского состава пилота на главных ролях «уцелели» лишь Юрий Чурсин, сыгравший первого маршала Олларии герцога Алву, и Валентина Ляпина, воплотившая на экране Мэллиот, дочь Энниоля, главы клана гоганов. Как оценивают сериал любители жанра фэнтези, в чем новая экранизация выигрывает, а в чем уступает фильму «Этерна: часть первая», вышедшему в 2022 году, разберем в нашем кинообзоре.

Режиссер — Сергей Трофимов,

серий — 6,

места съемок: Санкт-Петербург, Псков, Ивангород, Бухара, Хива, горы Дагестана

Цикл романов Веры Камши «Отблески Этерны» изобилует названиями, понятиями, деталями, и не запутаться в них под силу лишь внимательному читателю. И главное, что сделали создатели сериала, — значительно упростили этот мир, хотя пришлось пожертвовать некоторыми героями. Так, в сюжете остался лишь один из братьев Савиньяков, и то лишь в качестве эпизодического персонажа. Стала проще для восприятия линия с восстанием Эгмонта Окделла, а капитана Арамону сделали одним из сторонников Окделла, который предал его, когда запахло жареным. Напрасно Камшу иногда сравнивают с Александром Дюма: у того захватывающий сюжет, от которого невозможно оторваться, а в «Этерне» действие зачастую тонет в диалогах, именно через них автор раскрывает характеры героев.

Главным двигателем сюжета в сериале стал Ричард Окделл, с ним, по крайней мере, все время что-то происходит, он действует, в отличие от другого юноши Альдо Ракана (Антон Рогачев). Все эпизоды с его участием — пока лишь череда встреч и разговоров с теми, кто может помочь ему вернуть власть над королевством.

В число главных героев неожиданно вошел отец Герман (Иван Добронравов), с которым связана вся мистическая линия сериала. Наверное, без него «Этерна» была бы обычной рыцарской сагой, а не фэнтези. Отец Герман пытается предотвратить Великий Излом — конец света и исполнен решимости найти древние сокрытые знания, попадая в подчас необъяснимые ситуации.

«Это именно та экранизация, которую я хотел увидеть», — поделился впечатлениями Григорий Степанов, учитель иностранного языка чебоксарского лицея № 2. Он прочитал весь цикл романов «Отблески Этерны», и фэнтези — один из его любимых жанров. «Мне было интересно, как адаптируют первоисточники под формат сериала: полтора десятка книг, важность для сюжета событий восьмилетней давности, древние легенды, необходимость запомнить и не перепутать Рокэ, Робера, Ричарда и прочих. Было понятно, что сюжетные линии будут объединены, сокращены. Но я не ожидал, что получится так интересно. Похожие чувства испытывал, когда смотрел «Шерлока» BBC: очень приятно видеть значимые детали и сюжетные повороты, но при этом они, как пазл, собираются во что-то новое, и смотреть нескучно, даже если выучил книги наизусть», — рассказал Григорий.

Новый проект — новые лица

Дениса Нурулина, сыгравшего Ричарда Окделла в пилоте, заменили на Ивана Трушина. Если первый Ричард в полной мере соответствовал девизу рода «Тверд и незыблем», то Трушин привнес в образ юношескую порывистость, максимализм. Возможно, потому, что Нурулин старше, и его Ричард уже молодой мужчина, а у Трушина он пока еще мальчишка. Жаль, что в сериале отказались от эпизодов с Сузой-Музой-Лаперузой в училище Лаик и выстроили историю учебы лишь на противостоянии Ричарда с Эстебаном Колиньяком, совершенно опустив линию, как унары дразнили капитана Арамону. Виталий Коваленко как будто смягчил образ начальника училища оруженосцев. Здесь Арамона — обыкновенный трус и предатель, беспринципный человек. Сыгравший его в пилоте Алексей Матошин, кажется, создал куда более омерзительный образ, усиленный тем, что капитан еще и много пил. На мой взгляд, и Сергей Горошко в роли Эстебана казался куда более коварным и опасным, чем Алексей Лукин. У Горошко вообще хорошо получаются злодеи.

В сериале же антагонист Ричарда стал хлипковат. Возможно, чтобы не передавить харизмой главного героя. Меняя актеров, создатели в первую очередь исходили из того, насколько они будут конгруэнтны друг другу. «Иван Трушин, сыгравший Ричарда — настоящая находка, — считает Григорий Степанов. — Именно такого Ричарда хотелось увидеть: воспитанного на идеалах рыцарства, уязвимого подростка, которого зашвырнули во взрослый мир интриг. И ему придется столкнуться с тем, что реальность отличается от его представлений, и сделать выбор». Наверное, тем и интересна эта история, что выбор приходится делать всем персонажам.

«В пилоте Анар Халилов, сыгравший Альдо, для меня не очень попадал в образ. По книгам я чуть-чуть иначе представляла принца. И в сериале, который сейчас идет, он ближе к описываемому образу, — делится впечатлениями и наблюдениями Анастасия Пипенко, руководитель севастопольского киноклуба «Одиссей». С Чебоксарами ее связывает одно обстоятельство — это родной город мамы Анастасии. — Антон Рогачев создал такого объемного и реального персонажа, что я сразу поверила: он не просто красивый мальчик, принц в изгнании, который хочет стать королем. Даже в книге я таким объемным Альдо не видела, и актер добавил красок в характер своего героя».

Одной из удач нового каста можно считать приглашение Любови Константиновой на роль королевы Катари. Юлия Хлынина в пилоте была величественной, но как будто отстраненной и бездушной. У Константиновой Катари теплая, способная растопить любое сердце. Кажется, ей так необходимо крепкое мужское плечо, каким нельзя считать ее супруга короля Фердинанда (Михаил Тройник), такую хочется защищать, хотя на самом деле твердости характера королеве не занимать.

Стал более вкрадчивым Энниоль в исполнении Евгения Стычкина, но его обволакивающая мягкость обманчива: мягко стелет, жестко спать. Гоганы — это, видимо, евреи Агариса. Кирилл Козаков в первой части казался куда более непредсказуемым и опасным. А Энниоль у Стычкина получился прямо любящим отцом, который души не чает в Мэллиот. Наверное, нужно сказать спасибо создателям, что в сериале оставили Юрия Чурсина. Его Рокэ Алва загадочный, опасный и сложный. Настоящий Ворон. Мы видим его глазами Ричарда и вместе с ним сначала ненавидим Алву, а потом начинаем открывать его благородные стороны. Чурсин умеет играть мужчин, не теряющих достоинства ни при каких обстоятельствах.

В любом случае первый маршал Олларии один из краеугольных и самых привлекательных персонажей, эпизодов с которым все время ждешь. А вот замена Павла Крайнова Павлом Чинаревым в роли Робера Эпинэ у многих зрителей вызвала возмущение, в сериале Эпинэ стал похож на Д’Артаньяна при юном Людовике XIV, он больше солдат и телохранитель, нежели наставник и советник, который пытается быть мудрым и осторожным. «Крайнов в пилоте, на мой взгляд, был стопроцентным попаданием. Он хорошо играл и был очень похож на Эпинэ из книги, — говорит Анастасия Пипенко. — У Чинарева получился какой-то абсолютно другой человек. Хотя, возможно, проблема не в актере, а в том, что ему поставили такую задачу, и это немножко странно, потому что Эпинэ — один из ключевых героев книг серии».

Роскошные костюмы и интерьеры

Многие зрители отмечают визуал сериала — как красиво это снято. Горная столица Талиг, напоминающая средневековые европейские замки, и совсем другой по атмосфере южный порт Агарис. Восточный колорит этому городу-государству придало то, что снимали его в Узбекистане. Костюмы, украшения, оружие, интерьеры дома Энниоля — все хочется рассматривать.

«Я, честно говоря, эту историю смотрел бы, даже если бы картинка была хуже: меня когда-то зацепили герои, какими они раскрылись уже в первой книге цикла. Сложные, неоднозначные, не умеющие друг друга понять из-за того, что у них отличается представление о мире, делающие сложный выбор, проживающие боль от разрушения иллюзий и ищущие силы жить дальше, — рассуждает Григорий Степанов. — Сейчас часто сравнивают «Этерну» с «Игрой престолов». Если вы любите «Игру престолов» за насилие, секс и экшн — «Этерна» не про то, не ожидайте. А если «Игра престолов» близка вам из-за повествования от лица разных персонажей, если вам интересны этические дилеммы, а еще если вы любите героев Достоевского, то добро пожаловать в «Этерну», здесь такого много. И сериал, на мой взгляд, подает сюжет именно через подобную оптику».

«Благодарное поле, чтобы сделать большую франшизу, новую киновселенную, — считает Анастасия Пипенко. — И пилот, и сериал я воспринимаю как большое знакомство. То же самое было поначалу и с книгами: наверное, первые три романа только вводили в курс дела, а потом цикл стал для меня по-настоящему интересным. Правда, в определенный момент он затянулся, стало слишком много мистики. У меня такое ощущение, что Вера Камша как будто не знает, чем закончить эту серию романов, и начинает плодить еще больше сюжетных линий».

Еще не вышла заключительная серия, но расставаться с героями не хочется. Несмотря на неспешное развитие сюжета и небольшое число действительно напряженных сцен, мир «Этерны» затягивает. Наверное, в первую очередь благодаря таким разным, не похожим друг на друга персонажам. Притом что отрицательных — в нем больше, чем положительных, а честность и порядочность вовсе не гарантируют, что герой сможет в этом мире выжить, да еще и победить.