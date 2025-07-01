Государство поддерживает рублём

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается обустройство тротуаров вдоль автодороги Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы. Работы стартовали с 1 июня этого года. На сегодня подрядчик соблюдает график и обеспечивает качество.

Эти изменения — часть масштабного проекта по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном округе. Особое внимание уделят участкам от начала дороги до выезда из села Янтиково, площадкам под автобусные остановки, в том числе и новые. В селе Чутеево современные системы освещения и удобные тротуары появятся в первую очередь. Асфальт для пешеходов также обустроят вдоль дороги от Янтиково до Иваново.

Качество и своевременность дорожного ремонта остаются приоритетом для муниципальных властей. Глава Янтиковского округа Олег Ломоносов встретился с представителем заказчика и осмотрел участки выполненных работ. «Наша общая задача — создать комфортные и безопасные условия для передвижения, особенно для пешеходов, в любое время суток», — отметил он.

Преображаются сельские территории и в рамках местных инициатив. Предложений все больше. Жителям виднее, как сделать свою среду проживания красивой и комфортной. Они готовы поучаствовать и рублем, зная, что львиную долю затрат возьмет на себя государство.

В этом году в рамках инициативного бюджетирования в Янтиковском округе воплощаются в жизнь 89 проектов на общую сумму более 97 млн рублей. На сегодня 53 из них уже завершены. Это установка современных детских площадок, обновление грунтовых дорог и мостов, уличного освещения, благоустройство памятных мест, очистка водоемов и облагораживание родников, ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения.

Сейчас в работе 19 инициативных проектов. Продолжается устройство памятной стены воинам Великой Отечественной войны в Алдиарово и обелиска в Уразкасах. Идет ремонт памятников в Бахтиарово и Шимкусах. Обновляются сети водоснабжения по улице Кошевого в Беляево и тепловые коммуникации Алдиаровской СОШ. Приводятся в порядок грунтовые дороги в деревнях Индырчи (улица К. Маркса), Новое Буяново (улица Горького) и Нижарово (улица Николаева). Готовы к установке остановочные павильоны для школьного автобуса в Индырчах и Чутеево.

С 1 июля в Чувашии начался прием заявок на участие в программе инициативного бюджетирования на 2026 год. В портфеле Янтиковского округа, по предварительным данным, не менее 80 проектов.