«Долг и честь эту службу нести»

Чувашской полиции – 105 лет.

В преддверии годовщины со дня образования органов внутренних дел Чувашии, которая отмечается 6 июля, в мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах торжественным маршем прошли все подразделения МВД республики. Вместе со стражами правопорядка ровный шаг держали их будущие коллеги – слушатели Детской полицейской академии, воспитанники кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова и студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа. В праздничном мероприятии участвовала и спецтехника: колонной проследовали патрульные машины, мототранспорт, полицейские электрокары и другие служебные авто.

На площади перед ДК имени П.П. Хузангая – торжественный гарнизонный развод. Пока одни сотрудники выстроились в шеренги, другие несли службу на боевом посту – осматривали всех входящих через рамки металлоискателей. Свой праздник полицейские по традиции делают открытым для горожан, и все желающие могли понаблюдать за церемонией. «Здравия желаю!» – приветствовали ветераны МВД товарищей по оружию и охотно фотографировались с бывшими сослуживцами, а многие сотрудники пришли на чествование с семьей и родными.

Как молодой инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 города Чебоксар Дарья Степанова. На службу 24-летняя девушка заступила ровно год назад и очень довольна своим выбором. «Было большое рвение служить закону, народу, Отечеству», – говорит младший лейтенант полиции, выпускница Чебоксарского училища олимпийского резерва и юрфака ЧГУ имени И.Н. Ульянова. До прихода в полицию Дарья попробовала себя инструктором по физкультуре в детском саду, воспитательный процесс ей был знаком, поэтому решила продолжить работу с детьми, но уже в другом статусе. «Сложности есть в любой профессии, но нужно уметь находить плюсы и мотивацию», – рассказывает Дарья Степнова. После работы ей помогает спорт – девушка профессионально занималась лыжными гонками.

По примеру двух старших братьев связала свою жизнь с полицией инспектор ПДН отдела полиции № 2 города Чебоксары Надежда Свеклова. В органах внутренних дел она служит уже два года. «Работать в полиции – это, наверное, призвание. Когда отдаешь себя полностью делу, и днем, и ночью думаешь над решением каких-то вопросов, приходишь на помощь, даже если ты не на службе… Но работа нравится. Думаю, если нет зова сердца, в полиции сложно удержаться», – считает молодая сотрудница.

О службе в органах внутренних дел как о трудной, но нужной и благородной профессии говорил в своем поздравлении Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что, как и 105 лет назад, действующие сотрудники полиции достойно выполняют свой долг. «За более чем вековую историю были разные события, но во все времена сотрудники органов внутренних дел Чувашии очень четко выполняют задачи по обеспечению порядка в регионе, соблюдению прав человека и всегда помогают людям. Много случаев мы знаем, когда помимо выполнения прямых обязанностей, полицейские спасали людей при пожарах, на водоемах и в других ситуациях. Сердечное спасибо за вашу службу и ваше неравнодушие», – поблагодарил Олег Николаев. Поздравили правоохранителей также Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, представители ветеранских организаций, члены Общественного совета при МВД, руководители других силовых ведомств.

«От нас с вами зависит спокойствие наших граждан и их уверенность в безопасности. Сотрудники органов внутренних дел стойко противостоят преступности, оставаясь образцом порядочности и принципиальности. Их самоотверженный труд зачастую в ущерб личной жизни позволил предотвратить тысячи преступлений и спас жизни многим жителям республики. Благодаря организованной профилактической работе уровень преступности в Чувашии заметно ниже, чем в среднем в России», – доложил министр внутренних дел Чувашии генерал-майор полиции Сергей Кондрашов.

Отличившимся в службе сотрудникам вручили различные награды.

Фото телеграм-канал «МВД по Чувашской Республике»