«Ниме — Народный бюджет»

Программа инициативного бюджетирования в Чувашии получила новое имя.

Она знакома многим жителям республики, благодаря этой программе уже преобразились многие общественные пространства и объекты. В этом году по поручению Олега Николаева в нее внесены значимые и системные изменения — это шаг вперед к большему вовлечению людей в развитие своих территорий.

«В Чувашии практика инициативного бюджетирования активно развивается. Жители хотят участвовать в происходящих изменениях на территориях. Кроме того, использование цифровых сервисов обеспечивает прозрачность голосования, гарантируя участие реальных людей, прошедших авторизацию», — отметил Олег Николаев.

Прием заявок на участие в программе инициативного бюджетирования в Чувашской Республике на 2026 год начинается с 1 июля. По информации пресс-службы Администрации Главы Чувашской Республики, если раньше большинство проектов приходилось на сельскую местность, то теперь акцент сделан на активное вовлечение горожан. Благодаря этому подходу финансирование в городах значительно увеличено. Например, в Чебоксарах — с 10 до 87,5 миллиона рублей, в Новочебоксарске — с 7,5 до 35 миллионов. Также на 5 процентов увеличена доля республиканского софинансирования, это позволяет людям воплощать свои идеи в жизнь с меньшими затратами.

Расширен и перечень направлений, по которым можно подавать инициативы. Введены два новых приоритета: «Мой двор» — благоустройство придомовых территорий, установка освещения, видеонаблюдения, малых архитектурных форм, а также «Мир детей и молодежи» — проекты, которые инициируют и реализуют сами молодые люди. Эти предложения были озвучены городской общественностью и получили широкую поддержку.

Еще одно новшество — отменены ограничения по количеству заявок от муниципалитетов. Теперь число проектов зависит лишь от доступного финансирования и активности граждан. Изменена и система оценки заявок: основной акцент — на степени народной поддержки. Проекты, собравшие более 500 подписей, получают 150 баллов. Также дополнительные баллы начисляются за поддержку со стороны ТОСов и молодежных организаций.

Для городов введена система онлайн-голосования через портал «Чувашия онлайн» с авторизацией через «Госуслуги» — это удобно, прозрачно и современно. Программа получила новое имя — «Ниме — Народный бюджет». Оно подчеркивает дух коллективной ответственности и традицию решать важные задачи вместе, сообща — в переводе с чувашского «ниме» означает «общее дело». Программа теперь имеет собственный логотип и фирменный стиль, что повышает ее узнаваемость.

Понимая, что участие в программе инициативного бюджетирования требует определенной подготовки, Минстрой Чувашии совместно с профильными ведомствами запускает серию обучающих семинаров для общественников. Во всех администрациях созданы проектные группы, которые будут сопровождать заявителей. За каждой территорией закреплены координаторы, они окажут помощь инициативным группам, а в министерствах определены ответственные специалисты. Также подготовлены информационные материалы — буклеты и методические рекомендации.

Прием заявок на портале «Чувашия онлайн» продлится до 14 августа. Инициативные группы должны разработать проект, собрать подписи в поддержку и передать документы в администрацию своего муниципалитета. С 12 сентября стартует голосование на портале «Госуслуги». Победители будут определены до 27 октября. Всю информацию о проекте с простым пошаговым объяснением можно найти на сайте народныйбюджет.чувашия.рф.

Программа «Ниме — Народный бюджет» сохраняет обязательное, пусть и небольшое, софинансирование со стороны жителей или спонсоров — от 5%, остальное покрывается за счет бюджетов различных уровней. Опыт показал: когда в дело вложены собственные средства, результат ценится больше.

«Мы сделали все, чтобы программа стала по-настоящему народной — доступной, понятной, поддерживающей инициативу каждого. «Ниме — Народный бюджет» — это возможность изменить свой двор, улицу, район», — сказал на еженедельной планерке министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Владимир Максимов.