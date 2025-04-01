«Сфинкс, не разгаданный до гроба»: кинематографисты добрались до Александра I

В новом сериале телеканала «Россия» 11 лет из жизни Александра Павловича: с 1796 года, с момента смерти Екатерины Великой, до 1807-го, заключения Тильзитского мирного договора — и попытка разгадать характер молодого императора, при котором Россия смогла победить Наполеона. Вот только Отечественную войну 1812 года мы увидим уже во втором сезоне.

режиссер — Артем Насыбулин,

серий — 12,

места съемок: Санкт-Петербург, Пушкин, Выборг, Москва

В первой половине сериала симпатии его создателей целиком на стороне главного героя, но как только начинаются военные действия, и Александр перестает слушать хитроумного и осторожного Кутузова, мнит великим стратегом себя, при этом проигрывает сражения одно за другим, нам показывают его совсем с другого ракурса. Потому что сериал-панегирик Александру был бы совершенно далек от исторических реалий. Хотя с другой стороны, кто выдержит 12 серий, в которых главный герой — безвольный, недоверчивый, завистливый человек, которому явно недостает энергии и смелости? А именно таким и описывали императора современники. Тот же Петр Вяземский, чьи строчки вынесены в заголовок:

Сфинкс, не разгаданный до гроба,

О нем и ныне спорят вновь;

В любви его роптала злоба,

А в злобе теплилась любовь.

Дитя осьмнадцатого века,

Его страстей он жертвой был:

И презирал он человека,

И человечество любил.

Подбор актеров — главная удача сериала

В первых сериях смотришь на Евгения Романцова и недоумеваешь: это Александр? Круглолицый плешивый блондин с большими светлыми глазами со знаменитых портретов? Ну вы что, серьезно? Из-за высокого роста и размаха плеч взяли актера на главную роль? Но своей игрой, статью, манерой держаться Романцов постепенно убеждает, что перед нами император, и уже не обращаешь внимания на цвет его волос и совсем не романовские черты лица. Эти глаза, то в страдании, то в нерешительности, ходящие от гнева желваки, горделиво вскинутый подбородок — Романцов сделал Александра живым человеком, а не бронзовым памятником, и помог понять его подчас необъяснимые поступки. Мы видим, как из юноши, мечтавшего облегчить жизнь народа и реформировать страну, он становится правителем, под гнетом обстоятельств и чужого мнения поступающим против своего сердца. Хорошо, когда роль позволяет актеру раскрыть все грани таланта.

Надо отдать должное кастинг-директору: самый удачный выбор, на мой взгляд, это приглашение Анастасии Крыловой на роль Елизаветы Алексеевны, Артема Ткаченко — на роль змея-искусителя Платона Зубова, и Юрий Чурсин, ставший в сериале Буонапарте (до коронации в Европе и России Наполеона называли просто по фамилии). Свежие для исторического кино лица! Надоедает, когда одни и те же актеры кочуют по сериалам и спустя месяцы начинают водить в памяти такой хоровод, что уже ни за что не вспомнить, кто, к примеру, играл того же Зубова в сериалах о Екатерине на Первом канале и на «России».

Иногда бывает, что мужские персонажи своей харизмой затмевают женщин, но в «Александре I» все как-то уравновешивают друг друга. Одна королева Луиза в исполнении Майи Гитер чего стоит! Роль более чем второстепенная, но какой яркий характер. А как шикарна Анна Снаткина в роли оперной дивы! Украшение сериала — великая княжна Екатерина (Полина Гухман), которой от бабушки-императрицы досталось не только имя, но и решительный, своенравный характер. И на фоне этих персонажей слегка бледнеют императрица Мария Федоровна (Анна Банщикова), фрейлина Нарышкина (Аня Чиповская) и супруга Константина — Анна Федоровна (Ангелина Поплавская), сыгранные в одной палитре красок. Чиповская из фильма в фильм не выходит из образа соблазнительницы, Поплавская — жертвы и подруги главной героини.

Как Александр втянул Россию в войну с Наполеоном

Конечно, без полета фантазии сценаристов не обошлось, впрочем, художественный фильм некоторый вымысел позволяет. Здесь бесконечно страдающей великой княгине Анне подарили возлюбленного в лице герцога Энгиенского, принца Конде, последнего из династии Бурбонов. Возможно, чтобы доступно объяснить зрителю, почему именно из-за его казни в Венсенском замке Александр начал войну с Буонапарте. Хотя Энгиенский политического убежища в России не просил, и совсем другая женщина стала приманкой, на которую он попался. Дерзкий ответ Наполеона на ноту протеста российского посланника действительно был, он намеренно ударил по самому больному: чувству вины сына за убийство отца, императора Павла.

У России в 1805 году не было никаких геополитических разногласий, чтобы объявлять войну Франции и создавать коалицию с Австрией и Пруссией. Наполеон тогда тоже меньше всего хотел воевать с русскими. Многие историки сходятся в том, что если бы не характер Александра, не было бы ни Аустерлица, ни Бородино. Он завидовал Буонапарте, а потом в этой зависти дошел до ненависти. Всю жизнь его преследовали чувство вины из-за отца, рефлексия, уныние и самобичевание. Права была Елизавета, бросив упрек, что ему нет равных только в деле посыпания себя пеплом. Как сейчас сказали бы: закомплексованный был человек. А Наполеон мало того, что показал себя блестящим полководцем, так еще и стал государственным деятелем, свободным от многих предрассудков.

«Я никчемный правитель: за что ни берусь, все не получается, — Александр пытается «бить на жалость» супруги, которая из-за его измены и отстраненности готова оставить Россию и уехать на родину в Баден. — Я не могу тебя отпустить, потому что без тебя я не смогу сделаться достойным императором». А как он мечется в пятой серии, когда после убийства отца отрекается от престола то в пользу Константина, то малолетнего Николая при регентстве Марии Федоровны и не прислушивается к словам Елизаветы, которая «готова поддержать его в борьбе, но не в страхе». При этом Евгений Романцов с таким обаянием и любовью играет своего персонажа, что начинаешь сочувствовать Александру. Нет к нему ни раздражения, ни злобы. И даже в сцене после сражения под Аустерлицем, когда русская армия потеряла своего бежавшего императора и Кутузов нашел его плачущим под деревом — прощаешь ему поражение.

Интриги императорского двора и сюжета сериала

Еще создатели сериала решили деликатно обойти исторические версии, что Александр, переболев в детстве инфекционным заболеванием, не мог иметь детей, что первую дочь Елизавета родила от его друга Адама Чарторыйского (Владислав Ценев). Второго ребенка (предположительно от офицера Алексея Охотникова) в сериале не показали и вовсе. Императрица так и осталась бездетной и нянчившей Софию — дочь Александра и Марии Нарышкиной. Но та вообще-то была замужем, и если дочерей Елизаветы император признал своими, то тех, кого родила Нарышкина — нет.

Возможно, одна из самых эмоциональных и при этом тяжелых серий — не четвертая, где заговорщики убивают Павла, а восьмая, в которой Александр начинает судебную реформу, чтобы перед судом уравнять в правах все сословия. И первым, кого надлежит предать такому справедливому суду, становится великий князь Константин (Глеб Бочков). За отказ в любви он в ярости отдает на растерзание своим офицерам французскую подданную Катрин Араужо, и через несколько дней девушка умирает. Эта история становится достоянием всего Петербурга, причем не только салонов, но и улиц. Александр вновь в нерешительности: он обещает, что разберется, но не может посадить в Петропавловскую крепость родного брата. Хотя Чарторыйский пытается убедить его, что без этого нельзя:

— Иначе никогда у нас не будет честного и справедливого суда, ни истины, ни свободы!

— Выбор не из легких, — соглашается министр юстиции Новосильцев.

— Да нет у нас никакого выбора!

— Мы же можем результаты расследования представить народу в удобной форме, — вкрадчиво предлагает выход Платон Зубов.

А ты смотришь и думаешь: как же прав был Чарторыйский с этим «никогда», хотя с тех пор прошло уже два века. Тем и хороши исторические сериалы, что в них можно найти ключ к пониманию сегодняшних событий. И на фоне бесконечных интриг императорского двора за влияние на Александра, безумных решений Павла I, предательства великого князя Константина, английского следа во многих политических процессах внутри России — именно «корсиканское чудовище» выглядит человеком прямым, понятным в своем стремлении захватить Европу и не лишенным благородства. По крайней мере в 1807 году при встрече с Александром посреди Немана, когда Буонапарте еще не пошел на Россию. И после просмотра сериала тянет перелистать «Войну и мир», найти сцены, связанные с императором. Все-таки Толстой был ближе к тем событиям, чем нынешние сценаристы.

Впрочем, это не единственное кино о внуке Екатерины Великой, которое сейчас снимается в нашей стране. Впереди еще один «Александр I», сценарий которого написал Андрей Кравчук, а главного героя в разные периоды жизни сыграли Сергей Горошко и Виталий Кищенко. Последний, кстати, уже был Александром в фильме про декабристов «Союз спасения».