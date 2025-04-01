Общественные пространства меняют облик

Региональный центр закупок объявил аукцион на выполнение благоустройства территории сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы 30 лет Чувашии в Канаше. На работы выделено 16,8 млн рублей.

Напомним, что жители железнодорожной столицы республики выбрали эту территорию для обновления в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Заказчик — администрация Канашского муниципального округа. Итоги аукциона будут подведены не позднее 5 мая. Потенциальному подрядчику до 1 августа предстоит выполнить устройство тротуаров, клумб, газонов, установить опоры наружного освещения, камеры видеонаблюдения, малые архитектурные формы, высадить зеленые насаждения.

А в старом центре села Красные Четаи уже развернулись масштабные работы. Здесь осваиваются сразу три объекта. ООО «Дюйм» в рамках программы инициативного бюджетирования занимается благоустройством пруда у местного храма. Одновременно ремонтируются два моста через водоем и ведется монтаж освещения. Отдельного внимания заслуживает реставрационный проект двухэтажной деревянной школы, построенной на рубеже XIX и XX веков. Здание является памятником культурного наследия регионального значения. В планах — восстановление фасада, проведение гидроизоляционных работ фундамента, модернизация систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Начался первый этап работ — демонтаж кровли.

Тем временем администрация города Чебоксары приглашает жителей столицы Чувашии на промежуточную презентацию концепции благоустройства бульвара Купца Ефремова и улицы Карла Маркса. Команда разработчиков поделится результатами предпроектного исследования и представит проектные решения. Встреча состоится 18 апреля в 17.30 в Большом зале администрации города.