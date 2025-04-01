Культурная программа и деловой настрой

В этом году День республики станет юбилейным. Чувашия отметит 105-летие своей автономии. Готовится обширная программа — жители и гости найдут немало интересного по своим предпочтениям, а атмосфера праздника и хорошее настроение охватят всех. На заседании профильного оргкомитета под председательством Главы региона Олега Николаева обсудили детали и обозначили акценты.

Так же основательно готовились и к 100-летию республики в 2020 году, однако тогда пандемия внесла свои коррективы, часть мероприятий пришлось отменить. Теперь, по словам Олега Николаева, компенсируем и добавим. За последние пять лет многое сделано. Знаковые торжества — хороший повод рассказать об успехах республики, показать ее сильные стороны. «Недавно докладывал об изменениях в республике Президенту Владимиру Путину, и он высоко оценил достигнутые показатели», — напомнил Глава Чувашии. А это стимул работать еще лучше.

Ко Дню республики планируют запустить два традиционных трека: культурный и деловой. Даты некоторых мероприятий сдвинутся в связи с проведением в эти же дни Петербургского международного экономического форума. К примеру, Чебоксарский экономический форум, который обычно открывался в преддверии Дня республики, нынче состоится 26-27 июня, его тема — «Чувашия: осознанность развития».

Как доложил вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов, проект программы форума формируется. Предполагается несколько блоков: технологический суверенитет и устойчивость промышленности, трансформация внешнеэкономической деятельности, зеленая экономика, инвестиции, цифровые технологии и искусственный интеллект, молодежное предпринимательство. В разрезе тем запланированы презентация комплексной программы социально-экономического развития, форум промышленной кооперации, семинар «Инвестиционные инструменты для муниципалитетов».

Глава Чувашии Олег Николаев предложил сделать тему цифровизации сквозной — рассмотреть развитие электронного рубля, выйти на цифровые сервисы и инструменты искусственного интеллекта с учетом имеющихся наработок.

Вице-премьер Максим Иванов выделил среди мероприятий архитектурно-урбанистический форум «Опыт развития межрегиональных агломераций». Он состоится в Козловке 20 июня. Чувашия одна из первых в стране разработала Стратегию пространственного развития Чебоксарской агломерации, и ей есть чем поделиться. Свои успешные практики представят и другие участники — их, предполагается, будет более ста, пригласят и федеральных экспертов. Обсудить есть что. Например, взаимодействие на стыке соседних агломераций.

В рамках празднования Дня республики 23-24 июня в 33-й раз стартует Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Ожидается более 300 участников со всей страны. «Вот только сегодня поступили заявки из Владимирской, Тверской, Ульяновской областей», — уточнила и.о. министра культуры Чувашии Татьяна Казакова. Публику ждут яркое шествие в народных костюмах и гала-концерт на Красной площади в Чебоксарах. Выступления творческих коллективов пройдут и на второй основной площадке торжеств — в Ядринском округе.

«Ремесленный край» развернется в сквере у Чувашского драмтеатра — традиционный конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» будет посвящен 80-летию Победы. Состоятся мастер-классы и выставка, за один день народные умельцы создадут свое новое творение. Планируется участие около 50 мастеров, лучший из которых получит приз Главы Чувашии.

В программе праздничных мероприятий на 24 июня — республиканский фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Черчен чечексем» (Цветы Чувашии). На главной сцене торжеств наградят победительниц межрегионального конкурса «Я — женщина», инициированного Союзом женщин Чувашии. А потом Всечувашский Акатуй соберет земляков из 12 регионов страны.

Впервые украсит День республики фестиваль «Душа России. Приволжье». Новым и удивительно гармоничным событием станет презентация проекта «Современная музыкальная карта России». В его основе — 89 музыкальных композиций, по фрагменту от каждого региона. Премьера состоится в Чувашии, а потом концерты пойдут по регионам, и ко Дню народного единства Россия зазвучит в Москве на большом гала-концерте.

«Если посмотреть на культурный трек предстоящего праздника, то Чувашия станет символическим источником, родником культурной жизни России. Это не только радостно, но и ценно, а главное — ответственно. Нужно достойно провести все запланированные мероприятия. Так мы сможем не только сохранить, но и приумножить культурное наследие нашей республики, сделав его доступным и значимым для всех», — подчеркнул Глава Чувашии.

Богата сельская повестка праздника, о которой проинформировала врио министра сельского хозяйства Инна Волкова. К примеру, на агродобровольческий слет «Лучшие на селе» съедется молодежь из всех муниципалитетов республики и даже из ПФО. Запланирована насыщенная спортивная и культурная программа. А в Чувашском государственном аграрном университете лучшие сельхозпредприятия соберет «Клуб «Агро-100». На конные бега на Кубок Главы Чувашии в Новочебоксарске ждут не менее 10 тыс. зрителей — эффектно, красиво! К тому же предусмотрят развлекательную программу с мастер-классами, пригласят заглянуть к себе сувенирные лавки, уличные ресторанные дворики с фермерской продукцией.

Неизменно колоритна показательная выставка «День поля». Не только на дегустацию и развлечения, но и на деловую часть ориентирован фестиваль хмеля «Зеленое золото». Как, впрочем, и Ягодный фестиваль, в рамках которого состоится форум индустрии ягодного производства. Впервые в Чувашии пройдет Всероссийский гастрономический фестиваль «Земля вкуса» с неподражаемым колоритом национальных кухонь — о себе заявят более ста предприятий из сорока регионов.

Олег Николаев призвал работать на результат и не сбавлять темпа. Он также заострил внимание на вопросах обеспечения безопасности предстоящих торжеств.