Актуальные проекты поддержат

Задачи по силам

Продолжают поступать отклики на Послание Главы Чувашии Государственному Совету республики, с которым Олег Николаев выступил в прошлую пятницу. Анализ итогов работы руководства региона, планы развития и конкретные поручения министерствам — все это с интересом обсуждается на различных площадках, комментируется.

По оценке Председателя Госсовета республики Леонида Черкесова, Послание формирует видение будущего Чувашии как поступательно развивающегося региона, закладывая стратегическую основу на несколько лет вперед. Важным фактором для реализации намеченных планов является региональный бюджет, который за последние пять лет вырос почти в два раза. «Уверен, что мы и дальше будем двигаться с ростом бюджетных составляющих, и это даст нам больше возможностей для улучшения благополучия наших жителей», — заявил спикер республиканского парламента. Он отметил, что на улучшение качества жизни граждан направлена и Комплексная программа развития Чувашии на 2025–2030 годы, которой Глава посвятил существенную часть своего выступления, ясно демонстрируя системный подход к развитию региона.

Важные темы Послания — поддержка участников СВО и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Леонид Черкесов сообщил, что Госсовет работает над проектом закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере увековечения на территории Чувашской Республики памяти погибших при защите Отечества». В нем закрепляются мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества; предусматривается издание Книги Памяти Чувашской Республики; устанавливается порядок присвоения имен погибших при защите Отечества улицам и площадям, географическим объектам, организациям. Отдельное внимание уделено поисковой работе.

«Госсовет Чувашии готов активно участвовать в реализации поставленных целей и работать над законодательным обеспечением всех инициатив, обозначенных в Послании Главы республики», — подчеркнул Леонид Черкесов.

«Лидер нашей страны Владимир Путин поставил перед всеми регионами задачу — повышать удовлетворенность жителей условиями для занятий физической культурой и спортом. Об этом постоянно говорит и Глава республики Олег Николаев», — отметил в беседе с корреспондентом «СЧ» министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. Он напомнил, что за последние пять лет в республике построено и обновлено 98 спортивных объектов: «В прошедшую пятилетку мы ставили перед собой задачу — создать максимальные условия для развития спорта высших достижений. Это у нас получилось. В ближайшие пять лет мы будем делать упор на развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности. Практически все великие спортсмены родом из небольших деревень и сел». Василий Петров выразил уверенность, что Минспорта и Минстрой Чувашии выполнят обозначенную в Послании задачу по разработке и реализации программы по возведению на сельских территориях быстровозводимых модульных спортивных залов, крытых футбольных манежей, ледовых катков, что сделает спорт еще более доступным для жителей республики.

Ирина Васильева, главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы, положительно оценила то, что будут продолжены федеральные проекты по борьбе с диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В декабре 2024 года в клинике начал работать кабинет диабетической ретинопатии, что очень актуально, так как в последние годы это осложнение заболеваний глаз при сахарном диабете — в тройке лидеров среди причин инвалидности. «С 2024 года специалисты Республиканской клинической офтальмологической больницы проводят телемедицинские консультации со специалистами медицинских учреждений Бердянского района», — рассказала Ирина Васильева. В рамках взаимодействия между клиниками специалисты из Чувашии курируют пациентов, осмотренных в ходе выезда в составе врачебной бригады, корректируют тактику послеоперационного ведения, отбирают пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«Для меня в Послании важно было услышать о том, что продолжится реализация проектов в сфере культуры, сохранится их финансирование, — поделилась впечатлениями директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Татьяна Вашуркина. — Особое внимание было уделено созданию культурных пространств в сельских населенных пунктах. Благодаря этому к концу 2025 года в каждом муниципальном округе Чувашии будет создано не менее одной модельной библиотеки». Открываясь в новом статусе, они становятся важными точками притяжения для всего сельского населения, особенно для детей и молодежи. Здесь появляются новые книги, современное оборудование, предлагается большой спектр мероприятий и активностей. Татьяна Вашуркина отметила ключевые достижения в отрасли культуры, а чтобы понять, оценить и прочувствовать ее масштабы и возможности, она пригласила всех заинтересованных присоединиться к большой команде Минкультуры республики. К тому же с нового года заработала федеральная программа «Земский работник культуры» — специалисты, которые начнут трудиться в сельской местности, смогут получить по миллиону рублей.

Василий Григорьев