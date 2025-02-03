Сражение, о котором не забудут

Восемьдесят два года назад, 2 февраля 1943 г., завершилась Сталинградская битва. В преддверии этой знаменательной даты в Чувашии, Ульяновской, Оренбургской и Волгоградской областях, Республике Таджикистан одновременно прошли просветительские лекции и кинопоказы для молодежи. Международная акция была организована в рамках трека Знание. Герои Российского общества «Знание». 130 студентов и школьников регионов-участников обсудили с экспертами значение и роль Сталинградской битвы в переломе хода Великой Отечественной войны. Лекторы также рассказали о тяжелых условиях жизни горожан в период оккупации, их сопротивлении фашистскому режиму, проявленном героизме, а также об идеологической пропаганде, которую оккупанты вели среди населения.