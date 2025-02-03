На «Злой город» — за добрыми смыслами

Об этом противостоянии многие знают из курса школьной истории. Средневековая Русь, 1238 год. Покорив не один город и победоносно пройдя большие пространства, хан Батый со своим многочисленным войском споткнулся о маленький Козельск. Его жители целых семь недель героически держали оборону, за что осажденная крепость получила от монголов название «Могу-Булгусун» — «Злой город». Экранизацию этих древних событий теперь можно увидеть на большом экране.

Стратегические ходы, впечатляющие сечи, страдания людей и их отчаянная решимость остановить врага — кадры исторической реконструкции, увиденные в кинотеатре «Волжский», впечатляют. Действие, не обремененное спецэффектами, максимально приближено к реальности. На колоритные декорации, вероятно, не пожалели ни времени, ни средств. Они подробно воссоздают быт и саму атмосферу того времени — деревянные избы, княжеские палаты, храм, мощные защитные стены, ворота, к которым ведет мост через реку… Говорят, чтобы наглядно показать средневековое городище, было построено около сорока зданий! У зрителей есть возможность заглянуть и в ставку чингизида хана Батыя — в его походной юрте тоже немало интересных деталей, от цветастого азиатского декора до утвари. Отдельное слово — костюмам, в которых сразу угадывается эпоха. Блестящие кольчуги, тяжелые мечи и щиты, летающие, как пушинки, в руках закаленных воинов, роскошные меха, причудливая упряжь коней. Именно на поток любителей исторической реконструкции рассчитывает кинотеатр «Волжский», поставивший фильм о средневековых баталиях на самое удобное для посещений время.

На это кино о драматическом разломе жизни на мир и войну в кинотеатр пришли целыми семьями. Зал в целом был заполен: все-таки, несмотря на опасения прокатчиков, историей своей страны россияне интересуются все больше и больше. Еще «Сердце Пармы» показало, что наши режиссеры могут снимать кино с баталиями не хуже тех, кто экранизировал «Игру престолов». Но интересно было посмотреть, расположившись в комфортном кресле кинозала, на ограниченный уют древнерусского городка. Хотя мы и попадаем на мирные будни Козельска, но сразу же понятно, что по мере приближения монгольского войска тревога витает в воздухе.

Итак, в начале картины пунктирно обозначаются судьбы героев в виде ярких, врезающихся в память эпизодов — по ним можно представить, дорисовать жизнь каждого. Но не о персоналиях речь, потому что сюжетная линия на самом деле одна — судьба родного города, сплоченность русских людей перед лицом смертельной опасности. И вот уже начинается собор — готовятся к бою не только дружинники, но и монахи, через ворота в огражденный город въезжают повозки смердов, живущих в окрестностях. Даже разбойники, грабившие людей на лесных тропах, приходят в Козельск, чтобы встать плечом к плечу с жителями. Отброшены в сторону обиды и разногласия, все отходит на задний план. Сила сопротивления прочно сплачивает самые разные характеры. Главное — защитить город. А ведь это отличительная черта нашего народа, какой век ни возьми — объединяться в трудные времена, становиться нерушимым монолитом, о который сломает свои копья любой враг.

Война выявляет главное в человеке. Каждый из основных персонажей в фильме «Злой город» несет в себе важные смыслы, настолько мощные, что заряжаешься сразу и размышлять о вечном начинаешь прямо в кинозале. Покаяние и искупление — это судьба монаха Ратши, которого прозвали Двуруким за то, что умел храбро сражаться двумя мечами одновременно. Раньше он был дружинником, долгое время провел в плену, в стане врага, где его даже считали своим. А потом сбежал. Он изучал хитрости монголов, их приемы ведения боя. Так говорит сам Ратша. И только когда признается сыну (видимо, духовному), что испугался и жить хотел, тот обнимает его. «Так вот почему он в монастырь ушел», — догадываюсь я. Не смог простить себе всего однажды проявленной трусости, того, что не погиб, а сдался. Но все-таки недаром Ратша побывал в плену. Юному князю Василию монах принес свою книгу на металлических табличках. Мудрые советы пригодились князю, которому предстояло принимать решения в тяжелой ситуации, а было-то ему всего 12 лет!

Образно и эмоционально подана еще одна вечная тема — верности и предательства. Когда-то воевода Вадим спас жизнь монгольскому воину Амету, вылечив его от ран и дав свободу. И вот спустя столько лет Амет прикрывает Вадима в неравной схватке. Добро не забывается. «Встретимся на небесах!» — прощаются друг с другом побратимы и погибают вместе в бою, спина к спине. А олицетворением измены становятся два брата-купца, всегда ищущие выгоду и готовые предать из страха и неуемного желания стать еще богаче. Оба сгинули бесславно — злу тоже воздается.

Красивая нить в пестрой канве картины — женская сила. Эта тема звучит ярко и вселяет особую надежду. На руку дочери кузнеца Весняны претендуют сразу два жениха — десятник дружины Лютобор и ученик Ратши, воин Могута. Очаровательная и искренняя девушка владеет оружием не хуже дружинника. Ее похищают монголы. Приходится пережить много боли — тело поругано, волосы поседели. Но дух не сломлен — напротив, закалился, как сталь. Она выбирается из плена сама и спасает Лютобора. Ведет по туманному лесу белого коня, на котором без сил лежит воин и выходит к своим. Вместе с дружинниками Весняна берет в руки меч, чтобы сражаться. А когда она поет в бреши, пробитой врагами в крепостной стене, монголы ее боятся: «Она не поет. Она колдует, поднимая мертвых воинов».

Образ матери воплотился в княгине Марии. Ее жизнь полна тревог за юного сына, князя Василия, занявшего трон. Лишь ей он признается в конце фильма, перед гибелью: «Мне страшно». Только с ней он может позволить себе побыть еще ребенком. А она как мама не может показать своих чувств. Женщине тоже и больно, и страшно, но она должна быть поддержкой для своего дитяти.

Осталась в осажденном Козельске и молодая знахарка Дарья, хотя ее отец и брат покинули город, — ведь она может лечить раненых воинов! Девушка полна сострадания и любви к людям. С нее и разбойника Улыбы зазвучала тема возрождения, когда, казалось бы, уже все кончено. В последних кадрах я ожидала увидеть разрушенный, сгоревший, но непокоренный город. Батый смог войти в него, когда воевать уже было некому, все бойцы полегли. Так что пленными и богатствами хан не разжился.

Но нет, недаром вспыхнула любовь между Дарьей и Улыбой. «Я вернусь. Живой», — сказал он девушке. И сдержал слово, как будто бы его заговорили от смерти (снова женская магия?). Судьба дала разбойнику шанс узнать и другую сторону жизни, где есть место семейному счастью. В конце фильма они идут уже по зеленому яркому лесу. Их трое — Дарья ждет первенца.

Этот фильм режиссера Константина Буслова однозначно стоит посмотреть. Я назвала бы его эпической былиной о силе богатырского русского духа, о единстве народа перед коварным врагом, о несгибаемой воле к жизни. Неслучайно его последние титры: «Посвящается всем павшим при защите земли Русской во все времена». Параллели с другими эпохами, в том числе с современностью, напрашиваются сами. Столетия сменяют друг друга, но остаются вечные ценности, на которых держится мир. История Козельска, расположенного на высоком холме в объятиях рек, тому подтверждение.

Когда пошли титры и в зале включился свет, восторженные мальчишки, привыкшие к фильмам о железном человеке, ждали каких-то кадров с отсылками к продолжению. Им было невдомек, что такой истории с Козельском больше не будет. Будут другие, но не про этих героев. Некоторые женщины вытирали слезы, прятали глаза и мужчины — сострадание к персонажам, которых полюбил, восхищение актерами, которым «поверил» — никого не могло оставить равнодушным посещение «Волжского» в этот раз.