Как защитить объекты от атак беспилотников

На заседании антитеррористической рабочей группы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики обсудили меры по повышению уровня безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса республики.

На встрече с участием представителей крупнейших предприятий ТЭК, находящихся в сфере компетенции министерства, акцент был сделан на оценке состояния антитеррористической защищенности данных объектов. Участники совещания проанализировали результаты обследований, проведенных на предприятиях, а также обсудили уже принимаемые меры по борьбе с угрозами, связанными с использованием БПЛА. Была подчеркнута необходимость дополнительных мер по улучшению защищенности подведомственных объектов, что особенно актуально в условиях современных вызовов.

Михаил Юрьев