В Чувашии оснастят оборудованием семь сельских агроклассов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обновление пройдет по федеральному проекту «Кадры в АПК», реализуемому в рамках стартовавшего в 2025 году нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«За предыдущие два года при поддержке сельхозтоваропроизводителей в Чувашии создано 130 новых агролабораторий, по федеральному проекту «Профессионалитет» на 100 миллионов рублей обновился Цивильский сельхозтехникум. Теперь с помощью всероссийской программы уделим внимание агроклассам», — отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Новое оборудование планируется поставить в Батыревскую школу № 2, Вурнарскую школу № 2, Траковскую школу в Красноармейском округе, Чурачикскую школу Цивильского округа, Моргаушскую школу, школу № 3 города Ядрина, Тренькасинскую школу имени Героя Российской Федерации Д.В. Семенова в Чебоксарском округе. Агрофирмы «Исток» и «Ольдеевская», предприятия «Август», «Волит», «ВДС», «Ядринмолоко», СПК-Племзавод «Свобода» готовы софинансировать 10% на участие в проекте, чтобы вырастить новые аграрные кадры. Проект модернизации охватит более 200 школьников, обучающихся по сельскохозяйственному профилю.

28 января 2025 г. Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Опубликовано: 28 января 2025 г.


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