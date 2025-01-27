Егор Карп: Благодарен судьбе, что свела меня с «Соколом»

Победная серия новочебоксарского «Сокола» в Национальной молодежной хоккейной лиге достигла уже девяти встреч — без учета матча с «Тамбовом», который должен был состояться накануне вечером. Однако ей предшествовали и досадные неудачи команды. О них, а также задачах «Сокола», отношении чувашских болельщиков к хоккею рассказал главный тренер команды Егор Карп в интервью «МК в Чебоксарах».

— Егор Валерьевич, какие цели у «Сокола» на этот сезон?

— Зайти в плей-офф с четвертого по шестое места. Но ребята и команда у нас хорошие, будем все делать, чтобы подняться как можно выше.

— Наверное, на пользу игрокам пошли и новогодние каникулы?

— После серии из четырех игр с «Белгородом», которая закончилась 26 декабря, мы распустили ребят на неделю по домам. У них был очень плотный график, почти за полтора месяца они провели 16 игр — для молодежного хоккея это очень много, последние игры провели на жилах. Поэтому нужно было дать спортсменам отдохнуть, зарядиться эмоциями, не запуская себя. Ребята у нас все с головой: делали пробежки, кто-то в зал ходил, тренировались. В общем, все вернулись в хорошей форме и с отличным настроением.

— Как вы лично встретили Новый год?

— Съездил домой к бабушке в город Ревда Свердловской области. Бабушка пельменей наготовила своих фирменных, беляши. В последние 22 года не так часто видел своих родственников, уже в десять лет пришлось уехать из дома в спортивный интернат. И когда приезжаю к близким на неделю, для них это счастье.

А что касается новогодней ночи, посмотрел речь Путина и уже через час уснул.

— У многих отечественных любителей хоккея новогодние праздники обычно сопровождаются и просмотром матчей молодежного чемпионата мира — по крайней мере, до отстранения сборной России. Следите за этим турниром?

— Раньше постоянно смотрел, еще когда был действующим игроком. Сейчас глянул пару матчей. Знаю, что чемпионами мира стали американцы, но без нашей сборной этот турнир просто неинтересен. Мы — сильнейшая держава в хоккее, ну и Канада еще, как бы шведы и чехи меня ни ругали.

— А какой турнир из молодежного чемпионата мира с участием сборной России вам больше всего запомнился?

— Соревнования 2011 года, когда наши стали чемпионами мира: в этой команде играли мои партнеры по молодежной команде «Барс» (Казань) — Денис Голубев и Стас Бочаров, да и много других знакомых. Ну а в финале наша сборная показала русский характер, выиграла у Канады, изначально уступая со счетом 0:3. В третьем периоде россияне просто раскатали канадцев.

Получили хорошую пощечину

— В конце прошлого года «Сокол» в матче с «Дизелистом» вел с разницей в пять голов, но упустил это преимущество в считанные минуты. Похожее случилось в следующем матче и с «Кристаллом». Знаю, что болельщики недоумевают: что это было?

— Хороший вопрос. Спустя некоторое время на него можно ответить, уже все обдумав и проанализировав. Все началось с предсезонки, где мы играли в основном с соперниками рангом выше нас — с «Олимпией» (Кирово-Чепецк), «Ирбисом» (Казань), «Спутником» (Альметьевск). С первыми двумя командами мы показали хороший хоккей, что к началу сезона серьезно придало ребятам уверенности. Потом у нас получился очень хороший старт сезона, в результате эта уверенность перешла в самоуверенность. И в матче с «Дизелистом» в Пензе мы получили хорошую пощечину. Это был психологический удар. Можно провести аналогию с боксерами: не все же из них после нокаутов поднимаются. Но мы смогли — и сейчас достаточно достойно проводим чемпионат.

— За счет чего удалось подняться?

— Опять же психология, а также за счет работы. Изменили чуть-чуть план тренировок, изменили отношение ребят. Поддержал нас Дмитрий Колчин — генеральный управляющий директор ПАО «Химпром», нашего генерального спонсора. Он всегда переживает за нас, а в тот момент нас не ругал, подставил свое плечо.

— Сейчас команда домашние матчи проводит в ледовом дворце «Сокол» в Новочебоксарске. В предыдущем сезоне играли в «Чебоксары Арене». Насколько отличается атмосфера на этих стадионах?

— И там, и здесь очень хорошая атмосфера. Новочебоксарск живет хоккеем, люди приходят семьями, дети со школы, ребята с нашей спортивной школы — практически всегда полный стадион, и за это спасибо болельщикам. Хоккей в Чувашии очень любят. К концу прошлого сезона на «Чебоксары Арену» уже по 4,5 тысячи приходило на наши последние матчи. Жалко, что мы тогда не смогли попасть в плей-офф.

— Восемь лет назад вы приехали в ХК «Чебоксары», будучи игроком. Насколько легко согласились на этот переход и какие были первые впечатления от увиденного вообще в городе и в клубе?

— Здесь собиралась неплохая команда с перспективой выйти в дивизион ВХЛ-А. Мы тогда и в финалы выходили, и медали брали. Город очень красивый, сама республика очень красивая. Все на позитиве, все чисто. Большая арена, много болельщиков на матчах. Сразу чувствовалось, что в Чувашии хоккей любят.

— А доводилось ли ранее играть против команд из Чувашии?

— В далеком 2008-м, когда мне было 16 лет, я играл в Первой лиге за «Ак Барс-2». Мы приехали в Новочебоксарск на матч против взрослой команды «Сокола», а матч собрал полный ледовый дворец. Нам удалось победить, но с трудом. «Сокол» в те времена был очень хорошей командой. Еще запомнилось, что на стадионе было очень холодно, сейчас потеплее.

— Какие перспективы у новочебоксарской команды заявиться на взрослый профессиональный турнир?

— Все упирается в первую очередь в результаты команды, во вторую — в финансирование. Если покажем достойные результаты, найдутся и средства.

— Довольны ли вы тем, как руководство клуба, город, республика поддерживает команду «Сокол»?

— Очень. Благодаря «Химпрому» сейчас все для команды есть, все делается. Любой вопрос, который мы Дмитрию Владимировичу задаем, он решает, причем — очень быстро. Благодарны и поддержке со стороны города, республики.

Ошибки сделали мудрее

— Как оцените свою игровую карьеру?

— Не оправдал надежд, которые на меня возлагали и тренеры, и клубы. В том, что не добился больших результатов, виноват только я сам. Все было в моих руках: в 18 лет я уже играл в Высшей лиге — и не где-то там, а в альметьевском «Нефтянике». Но по ходу игровой карьеры начал заниматься не тем.

Сейчас я учу ребят не повторять моих ошибок: пашите, работайте! Впрочем, благодарен судьбе, что она свела меня с «Соколом». Но тренерскую карьеру оценить пока не могу, все только начинается.

— Сгораю от любопытства: чем именно «не тем» вы занимались?

— Как это в молодежном хоккее бывает: пришли первые деньги, первая любовь. Тебе 19 лет, денег — как у дурака фантиков, ни в чем себе не отказываешь. Голова занята уже не хоккеем, а мыслями о том, чтобы купить куртку помоднее, машину, на квартиры уже смотрел. Надо было просто пахать, пахать, пахать, но я отвлекался на всякие мелочи. А когда взялся за голову, времени на то, чтобы что-то исправить, уже не оставалось.

В целом, я благодарен, что все так сложилось. Если бы предложили пройти этот путь заново, я бы оставил все так же, потому что в этом есть и позитивное. На своем пути встретил много людей, и сейчас я стал умнее.

— Многие из ваших бывших партнеров сейчас работают тренерами?

— Да. Денис Ячменев сейчас тренер «Ак Барса», мы с ним в «Рубине» вместе играли. Алексей Акифьев — в «Торпедо» ответственный за работу с молодежью. Даниил Архипов — в альметьевском «Спутнике». Ильнар Мисбахов — в «Реакторе» второй тренер. Кто-то сейчас с детьми работает, а кто-то занимается бизнесом.

— Трудно ли вам дался переход от роли игрока к деятельности тренера?

— Так получилось, что меня запустили с места в карьер. Я играл в хоккей, а через некоторое время Олег Салтыков назначил главным тренером. Тут-то жизнь изменилась. Было тяжело, но тогда были ребята 2001 года, пара человек еще со мной на лед выходили, они помогли очень сильно. Сам учился — наблюдал, как здесь тренируют Юрий Салканов, Сергей Лаптев. Практически весь день находился на катке, наблюдал, что-то свое добавлял. Созванивался с другими тренерами, спрашивал, ездил даже, смотрел, как в других городах тренируются.

— Помните свое самое первое сложное, жесткое решение как тренера?

— Прямо-таки жестких решений не было. Самое сложное — это уволить игрока. Я никогда этим не занимался, и тут через полгода мне пришлось принимать такое решение. Два дня ходил, думал, переживал, но в итоге собрался духом и сказал.

— Нормально ли отреагировал этот игрок?

— Это рабочий момент, все понимают, что у них профессиональный контракт, такое в любой день может случиться. Просто нужно хорошо делать свою работу, потому что всегда есть тот, кто заменит тебя.

— И напоследок: что бы вы пожелали болельщикам «Сокола»? Что-то общее, может быть.

— Поддерживать нас всегда — и в победах, и в неудачах. Приходите на игры всей семьей, а мы постараемся почаще вас радовать.