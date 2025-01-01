Экономическая динамика сохраняет позитив

На еженедельной правительственной планерке Глава республики Олег Николаев заострил внимание на задачах, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным, по подготовке к предстоящему 80-летию Победы. Поручено в течение ближайшей недели дойти до каждого участника Великой Отечественной войны, оценить, как доводятся до них меры поддержки, посмотреть бытовые условия их проживания. Надо отдать всемерную дань уважения людям, благодаря которым мы все сегодня живем и развиваем великую страну, подчеркнул Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 1 февраля сделать первый срез по ходу работ по контрактации на выполнение государственных и муниципальных заказов в текущем году. Необходимо как можно быстрее заключить контракты исходя из сложившейся ситуации.

На совещании были представлены предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2024 год. Отмечается рост промышленного производства, ввода нового жилья, розничного торгового оборота, номинальной заработной платы, сказала в своем докладе и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова. Причем с опережением статистики в целом по стране, в частности, по промышленности, торговле и зарплате. Промышленность в регионе увеличилась на 13% к показателю 2023 года. Более всего выросли отрасли по выпуску компьютеров, электронных оптических изделий, готовых металлоизделий, металлургии. У 34 системообразующих предприятий, или 56% от общего числа организаций, индекс производства сложился на уровне более ста процентов. У 44 системообразующих организаций отмечается рост объемов отгрузки продукции.

В минувшем году на 23,3% выросло производство яиц, на 3,4% — молока, в то же время на 2% снизилось производство мяса. Наблюдается также снижение объемов общестроительных работ — они выполнены на уровне 89,5% к 2023 году. Но показатель по вводу жилья составил 786,5 тыс. квадратных метров — это 100,7% к уровню предыдущего года. Из них 43% — это индивидуальное жилье.

Инфляция в республике на декабрь по сравнению с тем же месяцем 2023 года составила 11%. Более всего подорожали услуги и продовольствие. Оборот розничной торговли вырос на 12%. Этому способствует рост номинальной зарплаты — она составила 59,2 тыс. рублей, что на 19,5% выше уровня 2023 года. Реальная зарплата увеличилась на 9,8%, констатировала Рафикова.

Доходная часть консолидированного бюджета Чувашии в минувшем году составила 121 млрд рублей против плановых 117 млрд рублей, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Увеличение — в основном за счет дополнительных поступлений собственных доходов. Расходы при плане 126 млрд составили 117 млрд рублей. Республиканский бюджет по доходам также с превышением плановых назначений — 107,1 млрд против 103,7 млрд рублей. Расходы составили 102,6 млрд при плане 109,4 млрд рублей.

На развитие социально-культурной сферы из республиканского бюджета в 2024 году выделено 65,7 млрд рублей, что на 13,9% превышает значения предшествующего года. Наибольшие объемы направлены на образование, социальную политику, здравоохранение. Министр остановился на реализации национальных проектов. Исполнение по консолидированному бюджету составило 13,7 млрд рублей, или 96,1%. Из 13 региональных проектов по 6 достигнуто полное освоение средств.

Говоря об инвестиционных расходах, министр указал наибольший объем средств в образовательной сфере — более 5 млрд рублей, ЖКХ — 2,9 млрд, физкультура и спорт — 1,1 млрд рублей. Финансировалось строительство 9 школ, 3 дошкольных учреждений, реконструкция Аликовской ДШИ и детского оздоровительного лагеря «Звездный». В здравоохранении средства направлены на строительство врачебных амбулаторий и ФАПов, продолжение возведения поликлиники в Канаше и ряда других объектов.

Хорошим подспорьем в финансовом обеспечении поставленных задач в прошлом году являлся резервный фонд Кабинета министров Чувашской Республики, который формировался как за счет дополнительных средств при уточнении бюджета, так и за счет сэкономленных и перераспределенных остатков. По словам Михаила Ноздрякова, только в IV квартале 2024 года расходы резервного фонда составили 4,7 млрд рублей, из которых наибольшая сумма — 1,8 млрд рублей — выделена на выплаты участникам СВО и членам их семей, а также на мероприятия, связанные с проведением СВО. Кроме того, за счет средств фонда осуществлены дополнительные расходы на закупку лекарств, обеспечение школьной и спортивной формой обучающихся из многодетных семей, капитальный ремонт школ, докапитализацию республиканского Фонда развития промышленности, поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также на финансовую помощь муниципальным образованиям.

Госдолг Чувашии за год снизился на 970 млн рублей и составил на 1 января 2025 года 16,3 млрд рублей. Все обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга в 2024 году выполнены своевременно и в полном объеме. Привлечение коммерческих кредитов Чувашской Республикой в минувшем году не осуществлялось.

«Начавшийся год достаточно сложный, сильная неопределенность возникает в связи с высокой ключевой ставкой, — сказал Глава республики. — Поэтому необходимо как можно быстрее законтрактоваться и при этом предусмотреть действенные рычаги мониторинга и возможного реагирования на ход реализации задач. Отмечу, что на сегодня, к сожалению, темпы контрактации достаточно медленные, не все еще даже планы-графики разместили. Это недопустимо, нужно активизироваться! К 1 февраля сделаем первый срез по выполнению работ в этом направлении и будем принимать соответствующие решения».

ПОРУЧЕНИЕ.

Малому и среднему бизнесу не останавливаться на пути к высокотехнологичному производству. Поддерживать направления экономики, которые позволяют развиваться другим сегментам, обеспечивая мультипликативный эффект.

Основная задача в развитии сферы малого и среднего бизнеса в 2024 году состояла в обеспечении роста численности занятых в ней, сказала Лариса Рафикова, докладывая об итогах минувшего года в реализации данного нацпроекта. При плане 174 тыс. человек, занятых в МСП, на сегодня достигнут показатель более 235 тыс. Данные 2019 года превышены на 53%.

Из 122 тыс. субъектов МСП 13,1 тыс. — это юрлица, 33,8 тыс. — индивидуальные предприниматели, 75 тыс. — самозанятые. А число вновь созданных предприятий в 2024 году превысило 7,8 тыс., что на 6,9% выше показателя 2019 года. Это стало возможным благодаря инструментам нацпроекта, создавшим не только условия для быстрого реагирования на внешние изменения, но помогающим выстроить партнерские отношения между бизнесом и государством, отметила докладчик.

В начале 2020 года был сформирован первый реестр социальных предпринимателей страны. В Чувашии таких тогда не было совсем, а на сегодня в этом реестре уже 95 субъектов. По итогам 2024 года количество разработанных бизнес-планов превысило уровень 2019 года в 6 раз, объемы предоставленных микрозаймов — в 2,4 раза. Они достигли 1,7 млрд рублей. В целом за пять лет объем активного портфеля вырос на 240%. Наиболее востребованы такие секторы, как торговля, производство, АПК.

Олег Николаев подчеркнул, что это результат большой совместной работы. Малый и средний бизнес присутствует практически во всех отраслях. При правильном подходе можно обеспечить хорошую динамику развития, прежде всего, на пути к высокотехнологичному производству.

На планерке был заслушан доклад председателя ГКЧС Чувашии Сергея Павлова о проведении в республике мероприятий Крещения Господня. Изначально для этого было определено 118 мест, в том числе 22 — на открытых водоемах. Но из-за повышения температуры воздуха в ряде муниципалитетов приняли решение об ограничении числа купелей. В итоге получилось 107 мест. Больше всего купелей было в Канашском, Чебоксарском, Яльчикском округах. В крещенских мероприятиях участвовали более 40,6 тыс. человек. Все мероприятия прошли без ЧП.