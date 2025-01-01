В Чувашии утверждена программа обучения граждан основам обороны и военной службы

Воспитывать патриотов

Правительство Чувашской Республики утвердило план мероприятий, направленных на обучение граждан основам обороны и военной службы на 2024/2025 учебный год.

Программа включает в себя как теоретические, так и практические занятия, целью которых является формирование у молодежи патриотических ценностей и базовых знаний о службе в Вооруженных силах.

План охватывает широкий спектр мероприятий: профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогов по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»; пятидневные сборы для учащихся 10-х классов; 12-дневные военно-патриотические смены; профильная смена «Время юных героев»; месячник оборонно-массовой работы; соревнования по военно-прикладному троеборью; финальные игры «Зарница» и «Орленок»; спартакиада молодежи допризывного возраста.

Василий Григорьев