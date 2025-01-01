ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Для всех нас примером безусловного патриотизма, конечно же, являются ветераны Великой Отечественной войны. Они главные участники предстоящего праздника. Им, их нуждам — самое пристальное, сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение. Также считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званием «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках».