Лесным исполинам дают имена

Чебоксарские активисты-экологи придумали необычную акцию. Они решили назвать именами земляков — Героев Советского Союза — деревья, произрастающие в зеленой зоне города в районе остановки «Обиково».

На 22 высоких дубах появились временные таблички с портретами и биографиями героев. Жители и гости столицы во время прогулок по лесопарку смогут лучше узнать о подвигах Андрияна Николаева, Александра Боголюбова, Евгении Крутовой, Анатолия Иванова, Владимира Васильева, Якова Анисимова и других уроженцев Чувашии. Организаторы акции обещают, что в скором времени бумажные распечатки заменят таблички из долговечных материалов.

Евгений Александров