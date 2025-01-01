Лесным исполинам дают имена

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Год Победы и патриотизма в Чувашской Республике таблички напомнят чебоксарцам о героях Великой Отечественной войны.

Чебоксарские активисты-экологи придумали необычную акцию. Они решили назвать именами земляков — Героев Советского Союза — деревья, произрастающие в зеленой зоне города в районе остановки «Обиково».

На 22 высоких дубах появились временные таблички с портретами и биографиями героев. Жители и гости столицы во время прогулок по лесопарку смогут лучше узнать о подвигах Андрияна Николаева, Александра Боголюбова, Евгении Крутовой, Анатолия Иванова, Владимира Васильева, Якова Анисимова и других уроженцев Чувашии. Организаторы акции обещают, что в скором времени бумажные распечатки заменят таблички из долговечных материалов.

Евгений Александров
Опубликовано: 15 января 2025 г.


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