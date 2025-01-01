Что делать с отслужившей ёлкой?

Этим вопросом задаются многие после того, как прошли новогодние праздники. Конечно, кто-то просто выбрасывает деревце в мусорный контейнер. Однако это весьма неэкологично — на свалке процесс естественного разложения замедляется. Так зачем же выкидывать, если вы можете подарить ему вторую жизнь, сдав на утилизацию!

Ели принимают с 13 по 31 января в Ботаническом саду по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 31. Время: 9.00-16.00, телефон 8 (8352) 51-02-99.

Прежде чем сдать елку, ее нужно правильно подготовить — снять все игрушки и мишуру, срезать ветки секатором, обернуть куском ткани, газетами, бечевкой.

Другой вариант — вы можете распилить ель самостоятельно и отнести в лес, где дерево будет разлагаться в естественных условиях и станет питательной средой для других живых организмов.

Применение хвойному дереву вы можете найти и на даче: поленья отлично подойдут для розжига, а хвоя — в качестве удобрения для растений.

По информации Минприроды Чувашии