2025 год в республике объявлен Годом Победы и патриотизма

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Создается оргкомитет для координации подготовки и проведения мероприятий. На заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева утверждено соответствующее положение.

Комитет будет обеспечивать согласованные действия исполнительных органов власти, общественных организаций, доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Распоряжением правительства принят план, в котором насчитывается порядка 80 мероприятий. Предложения продолжают поступать, и для координации действий требуется такая структура. Комитет возглавит вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, а организационно-техническое обеспечение возложено на Минтруда республики. В настоящее время в республике проживают 3100 человек, которых традиционно чествуют в День Победы. Это 54 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 2300 тружеников тыла, около 900 вдов воинов, 26 бывших узников фашистских лагерей и 24 жителя блокадного Ленинграда.

Сроки рассмотрения заявлений на материальную помощь пострадавшим от пожаров сокращаются с 15 до 2 рабочих дней. Такая норма утверждена поправкой в постановление правительства от 22 апреля 2003 года. Размер помощи — 10 тыс. рублей на семью, пострадавшую в результате пожара, и 5 тыс. тем, у кого сгорели надворные постройки. Об этом также доложила Алена Елизарова. Кроме того, организации будут отвечать на межведомственные запросы в течение 48 часов, тогда как ранее такой срок не устанавливался. Принятие данных изменений позволит улучшить социальную защиту пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

Упрощается процедура получения компенсации за коммунальные услуги при превышении платы над размером предельного индекса. В 2024 году такую поддержку получили 2019 человек на общую сумму более 122 тысяч рублей. Сокращается срок направления межведомственных запросов для подтверждения права на услугу — он составит 1 рабочий день с момента подачи заявления.

Внесены поправки и в порядок предоставления многодетным семьям единовременного денежного сертификата взамен бесплатного земельного участка. Они также касаются сокращения сроков принятия решения по поступившим заявлениям с 10 до 2 рабочих дней. За 11 месяцев текущего года сертификатами распорядились 573 семьи, а всего было выдано 780 сертификатов, размер одного — 250 тыс. рублей, сказала Алена Елизарова.

Были одобрены изменения в ряд других правительственных постановлений. О планах заседаний Кабинета министров республики на следующий год доложил руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. В нынешнем году было проведено одно внеочередное и 23 плановых заседания. Рассмотрено 373 вопроса, включая 57 проектов законов, принято 400 постановлений.