Впрок — каждый глоток

Человек почти на 70% состоит из воды и может прожить без нее максимум до восьми дней, в то время как без еды — около месяца. Для хорошего самочувствия важно пить не только чай, кофе и разные напитки, но и чистую питьевую воду — каждый день.

«Вода участвует практически во всех биохимических процессах, — напоминает Галина Тюрина, врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортмедицины. — Она обеспечивает кислородом и питательными веществами каждую клеточку. Помогает организму лучше усваивать пищу — иначе замедляется выработка ферментов, еда задерживается в кишечнике, и начинаются процессы брожения и воспаления. Поддерживает активный обмен веществ — при регулярном потреблении воды метаболизм ускоряется на 20%. Сохраняет водно-солевой баланс, выводя токсины и соли, из-за которых могут образоваться камни в почках и мочевом пузыре».

А еще живительная влага способствует оптимальной терморегуляции. Если ее достаточно в организме, то суставы остаются молодыми и подвижными. В противном случае растет риск артритов и артрозов — хрящевая ткань становится излишне плотной, а количество синовиальной жидкости, «смазывающей» сустав, уменьшается, рассказывает врач. Лучше работает головной мозг. Не густеет кровь, а значит сводится к минимуму вероятность тромбозов, инсультов и инфарктов. Без воды не сохранить и красоту: кожа теряет упругость, приобретает нездоровый цвет и легко складывается в морщины, волосы и ногти становятся слабыми и ломкими.

В сутки человеку необходимы от 1,5 до 2 литров чистой питьевой воды, причем лучше всего усваивается теплая, 36 градусов. Начинать утро тоже надо с нее — стакан натощак. Так организм восполнит дефицит влаги, образовавшийся за ночь, нормализует давление и активизирует кровообращение. Полезно пить в промежутках между приемами пищи, особенно при чувстве голода. А вот запивать еду водой не рекомендуется — это мешает ее перевариванию, потому что снижается концентрация желудочного сока. Не забывайте захватить бутылочку воды в спортзал — при физических нагрузках организм активно теряет влагу. Лучше насыщаться жидкостью до и после тренировки. «Вода — основа жизни. Не забывайте соблюдать питьевой режим», — советует Галина Тюрина.