Ночь, улица, фонарь, аптека

Душевный комфорт — это психологическое состояние без тревоги и эмоционального напряжения. Но без стрессов, увы, не прожить. Можно лишь помочь себе в таких ситуациях. И начинать надо с малого. Вот несколько рекомендаций Елены Калининой, главного врача Республиканского наркологического диспансера, главного внештатного психиатра Министерства здравоохранения Чувашии.

Начинайте день правильно. Проснувшись утром, подумайте о чем-нибудь приятном. Представьте, что хорошее вы сделаете для себя сегодня: выпьете чашку ароматного кофе, посмотрите очередную серию любимого сериала или погуляете с ребенком в парке.

Ежедневные ритуалы. Они становятся точками опоры, гарантией стабильности и уверенности в себе. Например, в конце рабочего дня бумаги на столе рассортируете по папкам, и утро начнется с безупречного порядка.

Планируйте. Ставя длительные цели, не забывайте про прекрасное выражение: «Шаг за шагом». Именно планирование и последовательное выполнение задуманного дает ощущение внутреннего удовлетворения на каждом этапе пути.

Избавляйтесь от эмоционального дискомфорта. В состоянии сильного волнения выполните упражнение «Улица, фонарь, аптека». Осмотритесь, определите себя в пространстве, скажите себе: «Я в порядке, на месте, в здании, на третьем этаже. Чувствую землю под ногами. Все хорошо». Начните всматриваться в предметы, мысленно или вслух проговаривайте все детали, которые видите. Например: «Передо мной стол, деревянный, желтого цвета. На столе книга, в ней 180 страниц» и далее. Такая фиксация помогает собраться с мыслями и успокоиться.

Дышите. При стрессе дыхание сбивается, важно вернуть его в привычный ритм. Существует множество дыхательных практик. Например, техника «4-7-8». Начинаем с глубокого выдоха через рот, на четыре счета. Затем медленно вдыхаем через нос, считая до семи, и задерживаем дыхание, продолжая считать до восьми. Далее снова на четыре счета шумно выдыхаем через рот. Повторите упражнение 5-6 раз. Другая дыхательная техника — «квадрат». Вдох, задержка дыхания, выдох и опять дыхательная пауза — все на четыре счета.

Не забывайте отдыхать. Один из значимых видов отдыха для современного человека — это отсутствие гаджетов. Определите себе время или день недели, когда телефон и компьютер будут полностью исключены.

Медитируйте. Так мозг и тело испытывают максимальную гармонию и равновесие. Научитесь быть в моменте, когда тревожные мысли и эмоциональное напряжение покидают вас.

Принимайте неудачи. Они случаются, и это данность — человек несовершенен. Но часто это всего лишь ступенька к новым открытиям и саморазвитию.

Двигайтесь. Это восстанавливает работоспособность мозга, улучшает кровообращение, снижает тревогу, уменьшает стрессовую нагрузку, имеет эффект антидепрессантов. Необязательно активно заниматься спортом. Заведите привычку ходить пешком, подниматься по лестницам, а не в лифте, делать физические упражнения.

Больше улыбайтесь. Вы заметите, как настроение и самочувствие станут лучше.