Снегопад прибавил забот

АО «Зеленстрой» и ООО «Зеленый город» ведут уборку территорий парков, скверов, площадей, а также лестниц частного сектора/

По поручению главы города Чебоксары Владимира Доброхотова работы проведены в аллее у ТК «Шупашкар», в сквере у городского аэропорта, на Красной площади, сквере имени В.И. Чапаева, сквере имени Екатерины II, сквере Денисова, у ДК «Салют», сквере Петрикова, на Школьном бульваре. Всего от снега была зачищена площадь более 66 тысяч кв. м.

Уборка продолжается.

Пресс-служба администрации г. Чебоксары