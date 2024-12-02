Духовная стажировка в Чебоксарах

О том, что ищут и находят в России священнослужители из Африки, рассказал иеромонах Клеоник из Конго. А понять друг друга нам помог батюшка-француз — архимандрит Василий (Паскье), у которого проходил обучение иностранный гость.

Иеромонах Клеоник, в миру Родриго Мадуду, родом из городка Матади Демократической Республики Конго. Он пятый ребенок в многодетной семье чиновника и предпринимательницы. Видеть сына священнослужителем мечтал его отец, поэтому в 12-летнем возрасте Родриго отправился в католическую школу Святого Августина. Для африканских ребятишек это еще и возможность получить достойное образование — наш гость, к примеру, стал дипломированным юристом, после школы окончив Католический университет Конго (UCC). Но молитвы отца юноши, видимо, были услышаны: в перерывах между лекциями и после учебы Родриго часто наведывался в храм греческой православной церкви в центре Киншасы и даже пел там в церковном хоре. Духовным поводырем на этом отрезке жизни будущего иеремонаха Клеоника (кстати, это имя ему было выбрано именно служителями греческой православной церкви) стал отец Агапиос, который помог ему сделать первые шаги на пути к православию.

Но без духовных метаний не обошлось, знаком Клеоник и с последователями ориентальной (древней восточной) коптской церкви, которая остается довольно влиятельной в Конго. Как диакон он уже служил в своем небольшом приходе, но внутренне продолжал ощущать какое-то беспокойство, словно понимая, что настоящим священнослужителем, несмотря на обряд рукоположения, он еще не стал, как и до конца не мог дать людям то, за чем они приходят в церковь. А ведь чтобы просто добраться до храма, конголезцам порой нужно идти не один час, в том числе и под проливным дождем. И несмотря на то, что большая часть населения живет более чем скромно, люди с любовью несут священнику то, что имеют…

Следуя завету Иисуса Христа «Врач! Исцели самого себя!», Клеонику сначала нужно было обрести мир в своей душе, приняв со смирением все испытания и искушения, которые преподносит жизнь. Если ты сможешь сделать это, твои дела, как говорят православные, устраивает Бог. Помощь нашему африканскому брату во Христе пришла, как ни странно, от русских предпринимателей Виктора и Виталия, оказавшихся в Конго по делам своего бизнес-проекта. Модудо, который тогда еще совмещал церковную службу с гражданской, помог им с подготовкой документов. Россияне рассказали ему о Патриаршем экзархате Африки. А председатель миссионерского отдела экзархата иерей Георгий Максимов узнал о Клеонике, приехал к нему в приход Архангела Рафаила в столице Демократической Республики Конго в городе Киншаса. По его наставлению братия сменила одеяния и в течение двух лет проходила катехизацию под руководством иеродиакона Клеоника, который теперь всей душой стремился попасть в Россию, чтобы лучше узнать богослужебные и монашеские традиции Русской православной церкви.

От побывавших в нашей стране африканских священников ему было известно о настоятеле Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах — архимандрите Василии. Наш батюшка-француз сразу стал для них значимой фигурой. Но о личном знакомстве с легендарным настоятелем Клеоник и мечтать не смел. Хотя знак о том, что ему все же посчастливится стать учеником архимандрита, был. Летом нынешнего года в его Киншасском приходе Архангела Рафаила божественную литургию совершил Патриарший экзарх Африки — митрополит Зарайский Константин. После службы он подарил икону Святой Троицы. Только оказавшись в Чувашии, в Свято-Троицком мужском монастыре у отца Василия, стажер догадался, о чем ему хотел сказать своим подарком экзарх Африки, который в ноябре 2024 года и произвел рукоположение иеродиакона Клеоника в иеромонахи.

Практически сразу по приезде в Чебоксары гость из Африки принял участие в крестном ходе в честь праздника Казанской иконы Божией Матери — заступницы Руси. И огромное впечатление на него произвело единение горожан, когда к верующим, собравшимся в Введенском кафедральном соборе, по дороге к храму Рождества Христова с молитвой присоединились духовенство и прихожане Свято-Троицкого мужского монастыря и Воскресенского храма.

— Такого у нас в Конго пока нет, приходы довольно разобщены, — отмечает новоиспеченный иеромонах. — Но это, безусловно, то, к чему нам нужно стремиться и чему я хотел бы способствовать.

По признанию собеседника, «духовная стажировка» в России укрепила его в вере и в надежде на то, что с русским православием, с его многовековыми традициями и моральными ценностями, в Демократическую Республику Конго и на весь многострадальный Африканский континент придут перемены к лучшему. Решение принадлежать к Русской православной церкви для наших братьев по вере из Африки — это надежда еще и на каноническую защиту Московского патриархата и духовных покровителей, которые не только сами прошли через все испытания, но и способны укрепить сильных, утешить слабых. Таковым священнослужители с «безморозного» континента, безусловно, считают и архимандрита Василия (Паскье).

— Они-то думали, что первыми перешли из католицизма в православие, — с улыбкой переводит архимандрит слова своего стажера. — Но оказалось, один человек прошел этот путь тридцать лет назад…

Батюшка-француз еще в начале своего духовного пути почувствовал силу русского православия, а в последние годы и вовсе называет Россию «Русским ковчегом». Он и сам удивляется промыслу Божиему, который привел его в нашу страну, как оказалось не столько, чтобы самому укрепиться в вере, сколько помочь в этом единоверцам со всего света. Отец Василий стал настоящим духовным наставником для своих темнокожих учеников. С помощью интернета он находится с ними на связи практически круглосуточно, всегда готов ответить на вопросы, разобраться в ситуации, вместе найти решение.

Недавно настоятелю Свято-Троицкого мужского монастыря пришло письмо от отца Николаса Мусоя Мусеба из деканата Киншасы Патриаршего экзархата Африки. Коллега обращается к нему не иначе, как «очень преподобный отец». Он отмечает, что «возведение отца Клеоника в сан иеромонаха является благословением не только для него лично, но и источником вдохновения и назидания всей общины».

Стажировка иеромонаха Клеоника в чебоксарском монастыре подошла к концу. В обратный путь его собирали отец Василий, прихожане во главе с руководителем регионального отделения общества «Царьград», членом Общественного совета при МВД по Чувашии Олегом Степановым. Снабдили всем необходимым для выполнения богослужения, что непросто найти в Африке. Но, самое главное, Россия теперь навсегда в сердце иеромонаха Клеоника. Это страна, где живут люди одной с ним веры, готовые помочь и поддержать всех христиан во всем мире.