Нарушений в реконструкции здания Чебоксарского аэропорта не выявлено

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело проверку объекта «Реконструкция здания аэровокзала в аэропорту Чебоксары имени А.Г. Николаева этап 1, этап 2». Установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В ходе реконструкции площадь здания увеличена более чем в два раза. Были возведены монолитные железобетонные конструкции, укреплены каркас старого здания и фундамент. Построена электроподстанция и система пожаротушения. Заново проложены сети электроснабжения и другие инженерные коммуникации. Уложена новая кровля. Фасады облицованы, установлено бронированное остекление. Введение в эксплуатацию нового терминала позволит значительно улучшить качество обслуживания пассажиров и увеличит пассажиропоток, говорится в сообщении Приволжского управления Ростехнадзора.