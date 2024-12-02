Будущим мамам рассказали о возможностях суперсервиса «Рождение ребенка» на портале «Госуслуги»

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Зарегистрировать появление малыша сегодня можно, не приходя в ЗАГС. Уже в роддоме женщине достаточно дать согласие на оформление электронного медицинского свидетельства о рождении. Его реквизиты поступят в личный кабинет матери на «Госуслугах». Затем заполняется заявление. Оно направляется в личный кабинет отца ребенка для согласования его имени. После подтверждения мама отсылает заявление в ЗАГС. Не позднее следующего рабочего дня там зарегистрируют рождение ребенка — уведомление с реквизитами актовой записи появится в личном кабинете женщины. После этого в течение семи рабочих дней нужно забронировать в ЗАГСе дату и время для получения гербового свидетельства.

Об этом рассказали беременным женщинам на очередном занятии в «Школе будущих матерей» в женской консультации ГКБ № 1 в Чебоксарах. К слову, суперсервис запускает целый цикл смежных услуг: постановка на налоговый и персонифицированный учет, автоматическая регистрация в Пенсионном фонде, оформление СНИЛС и сертификата на материнский капитал.