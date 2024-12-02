В Шумерле прошел слет молодых семей «Сурские узоры»

Поделились радостью

Любое дело, которое люди выполняют с удовольствием — уже творчество. И в семье оно расцветает, ведь у каждого домочадца есть свои таланты и уникальный взгляд на мир, который будет интересен и остальным.

Слет молодых семей «Сурские узоры» в Шумерле еще раз доказал, что любовь — великая созидающая сила. Во Дворце культуры «Восход» гостей встречала живая игра скрипки. Сказочное пространство создавали ходулисты и мимы из Чебоксар. Желающие смогли сфотографироваться с героями сказок и мультфильмов. Семейный форум украсили световое шоу, выступления музыкантов и вокалистов.

Яркое событие, посвященное Году семьи в России, объединило более тридцати дружных семейств. Шумерлинцев поддержали участники из других муниципальных округов, к примеру, Красночетайского. Домочадцы с удовольствием делились своими историями, фотографиями, рассказывали об увлечениях и совместном досуге. Это был настоящий праздник любви и уважения к традиционным ценностям. Дети и взрослые продемонстрировали свои таланты и создали удивительно теплую, домашнюю атмосферу, в которой уютно было всем. «Сурские узоры» укрепили семейные узы и вдохновили на новые свершения. Участников и лауреатов наградили дипломами, кубками и ценными призами. Организатором выступил молодежный центр «Дружба».

А в Моргаушском округе впервые состоялся фестиваль «Колыбель — счастье семьи» в рамках проекта Союза женщин Чувашии «Единство женщин — в стремлении творить». В Кашмашском Доме культуры каждый мог перенестись в беззаботное и счастливое детство. Домочадцы фотографировались вместе в гостиной. Детвора устроила творческие мастер-классы.

В форуме приняли участие 13 молодых семей. У всех — свои традиции, о которых они красочно поведали в «визитках». Одни вместе любят заниматься спортом, другие — петь и танцевать, третьи — с удовольствием хлопочут по хозяйству. Один из конкурсов назывался «Спи, моя радость, усни» и был посвящен колыбельным — и как же это было красиво! Настоящее театрализованное представление. Каждая семья стала победителем в определенной номинации. Много у нас талантов.