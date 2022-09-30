В Шумерле полицейские задержали группу рецидивистов с украденным металлоломом

Криминальный квинтет

Граждане тунеядцы и алкоголики давно попали в поле зрения шумерлинских оперативников, потому что, несмотря на свои двадцать с лишним «ходок» на пятерых, на путь исправления не встали. У троих из них были совсем «свежие» судимости — нынешнего года, но не та это, как говорится, категория, чтобы взять и отказаться от своих криминальных привычек.

Сентябрьским днем сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» заметили, как знакомый «квинтет» потянулся в сторону хозяйств по улице Осипенко, и стали наблюдать, чем это обернется. Через некоторое время подельники двинулись в обратную сторону, толкая перед собой детскую коляску, доверху нагруженную металлоломом. Состав груза, после того, как четверо мужчин и представительница слабого пола были задержаны оперативниками, разбирала уже следственно-оперативная группа. Здесь был и чугунный котел, и арматура, и даже багажник велосипеда… Все это «металлохозяйство» весом более 60 килограммов было похищено на участке 80-летнего пенсионера.

Возбуждено уголовное дело, проверяется причастность задержанных к другим преступлениям. Хотя уже гораздо больше места в оперативной сводке заняло не перечисление похищенного у пожилого горожанина имущества, а всех предыдущих судимостей участников кражи.