В Шумерле полицейские задержали группу рецидивистов с украденным металлоломом

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Криминальный квинтет «загрузился» на новую статью УК РФ, которых за свою разгульную жизнь шумерлинцы «собрали» целый букет. Фото МО МВД России «Шумерлинский»

Криминальный квинтет

Граждане тунеядцы и алкоголики давно попали в поле зрения шумерлинских оперативников, потому что, несмотря на свои двадцать с лишним «ходок» на пятерых, на путь исправления не встали. У троих из них были совсем «свежие» судимости — нынешнего года, но не та это, как говорится, категория, чтобы взять и отказаться от своих криминальных привычек.
Сентябрьским днем сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» заметили, как знакомый «квинтет» потянулся в сторону хозяйств по улице Осипенко, и стали наблюдать, чем это обернется. Через некоторое время подельники двинулись в обратную сторону, толкая перед собой детскую коляску, доверху нагруженную металлоломом. Состав груза, после того, как четверо мужчин и представительница слабого пола были задержаны оперативниками, разбирала уже следственно-оперативная группа. Здесь был и чугунный котел, и арматура, и даже багажник велосипеда… Все это «металлохозяйство» весом более 60 килограммов было похищено на участке 80-летнего пенсионера.
Возбуждено уголовное дело, проверяется причастность задержанных к другим преступлениям. Хотя уже гораздо больше места в оперативной сводке заняло не перечисление похищенного у пожилого горожанина имущества, а всех предыдущих судимостей участников кражи.

Опубликовано: 3 октября 2022 г.


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