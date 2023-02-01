В Шумерле сиротам вручили ключи от квартир

Ключи от благоустроенных квартир получили вчера трое жителей Шумерли, относящиеся к льготной категории «дети-сироты». Поздравил новоселов министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов. По его словам, в прошлом году в Шумерле жильем с готовым ремонтом были обеспечены девять граждан, имеющих такой статус. Еще одному шумерлинцу выдали жилищный сертификат. Нынче положенную по закону жилплощадь получат еще пятеро горожан из указанной категории, четыре контракта на приобретение квартир уже заключено, сообщил министр. Отметим, по данным Минстроя республики, в 2022 году жильем обеспечены 305 сирот, на что было выделено 500,2 млн рублей. В 2023 году на покупку квартир для 315 граждан этой категории предусмотрено 578,8 млн рублей.
Опубликовано: 16 февраля 2023 г.
Читайте также:
Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Исполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции Чувашии назначен Виктор Кочетков
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Информацию об аварийности жилья предлагают внести в реестр недвижимости
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев
Сельская ипотека в Чувашии заработала