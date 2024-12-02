Эксперты дали рекомендации по выбору новогодней елки

Под локоном из серпантина

Скоро-скоро во всех домах страны! Предстоит наряжать новогоднюю елочку. Но прежде надо ее выбрать. Своими рекомендациями поделились специалисты шумерлинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии.

В тренде — экологичный подход, а потому многие поставят дома искусственное деревце. Такое служит годами и почти не требует ухода. Но от него не должен исходить синтетический запах. Если он есть, то это указывает на некачественное сырье, из которого изготовлен символ праздника. На упаковке должна быть информация об огнеупорности елочки. От материала зависит устойчивость к возгоранию. Современные елки тлеют, а не воспламеняются, что предотвращает пожар и выделение большого количества вредных веществ. При покупке обратите внимание на надежность крепления веток и хвоинок. Посмотрите, нет ли на конструкции острых краев или оголенной проволоки — такие дефекты могут быть травмоопасными.

Хвойный аромат создает ощущение праздника, а потому всегда есть те, кто отдает предпочтение настоящим елкам. Новогоднее деревце стоит приобретать на легальном елочном базаре, в специализированном магазине или лесничестве. Это гарантия безопасности — незаконно срубленные деревья могут быть, например, обработаны химикатами или заражены паразитами. Перед покупкой на всякий случай попросите у продавца договор с питомником. Попробуйте раздавить несколько хвоинок: вы почувствуете приятный аромат, а на руках останется маслянистый след (если это не так, то, скорее всего, дерево переморожено или уже высохло — значит, скоро осыплется). Также обратите внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии. Перед перевозкой их следует аккуратно примотать бечевкой к стволу, чтобы защитить от повреждений. Слишком хрупкие ветви — признак того, что растение уже погибло.

Попросите упаковать праздничный товар в пластиковую сетку-рукав. Дома поставьте елочку на пару часов в прохладное место, можно на балкон, чтобы колючая красавица адаптировалась. А дальше — можно устанавливать и наряжать.