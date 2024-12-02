Названы имена победителей и призеров фестиваля ГТО среди СМИ

Сильны не только пером

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Волга» две недели назад завершился первый республиканский фестиваль ГТО среди средств массовой информации. Журналисты с нетерпением ожидали публикацию окончательных протоколов личного зачета. На днях Региональный оператор комплекса «Готов к труду и обороне» подвел итоги исторических соревнований.

Сотрудники СМИ демонстрировали приверженность к спорту и здоровому образу жизни, выполняя различные испытания. Среди них — подтягивания, отжимания, упражнение на пресс, поднимание гири, наклоны вперед, стоя на гимнастической скамье, прыжки с места и другие. По итогам фестиваля не подкачал квартет газеты «Советская Чувашия». Так, по результатам XIII возрастной ступени среди мужчин первое место занял заместитель главного редактора издания Валерьян Андреев. Следом расположился журналист «СЧ» Альберт Ильин, а замкнул тройку призеров сотрудник вурнарской районной газеты «Çĕнтерý çулĕ» Руслан Волков.

В свою очередь, в XII ступени у представительниц прекрасного пола на второй строчке финишировала заместитель генерального директора «СЧ» по правовым и организационным вопросам Алёна Негусева. Она расположилась между сотрудницами новочебоксарской газеты «Грани» Региной Максимовой и Светланой Ильиной, которые заняли первое и третье места, соответственно. По итогам выступлений среди участниц XIII возрастной ступени главный бухгалтер «СЧ» Оксана Васильева стала бронзовым призером. Победила в данной категории сотрудница ядринской газеты «Ӗç ялавĕ» Надежда Бундина, а «серебро» — на счету Ирины Артюковой из урмарского издания «Хĕрлĕ ялав».

По итогам выступлений в XVI ступени у мужчин первое место занял главный редактор моргаушской районной газеты «Çĕнтерÿ ялавĕ» Анатолий Тихонов. Вторым стал сотрудник яльчикской районки «Елчек Ен» Николай Петров, а замкнул тройку призеров Юрий Егоров из «Цивильского издательского дома». В аналогичной категории у женщин победу одержала Любовь Федотова из «Хĕрлĕ ялав», «серебро» завоевала сотрудница ибресинской районной газеты «Сентерушен» Светлана Быкова, а третьей стала Альбина Егорова из батыревского издания «Авангард».

Напомним, что организаторами спортивного праздника для работников СМИ выступили республиканские Минспорта и Минцифры, а также газета «Советская Чувашия». Ценным партнером фестиваля стала компания ПАО «СК «Росгосстрах» в Чувашии. Организация ежегодно страхует от травм участников легкоатлетической эстафеты «СЧ». Кроме того, директор компании Алексей Пирожков участвовал в символическом забеге на дорожках «Олимпийского».

На сей раз страховщики также не остались в стороне, подтвердив, что «Росгосстрах» — это социально-ориентированная компания, которая активно занимается развитием и популяризацией физкультуры и спорта: от поддержки детских и юношеских школ до участия в проведении крупных спортивных мероприятий.