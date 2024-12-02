Выставка «Картофель-2025» пройдёт в марте

Межрегиональная выставка, в которой участвуют производители второго хлеба, разместится на площадках чебоксарского МТВ-Центра. Об этом было заявлено на первом заседании оргкомитета мероприятия в КУП «Агро-Инновации».

Форум займет два дня — 5 и 6 марта. Будут представлены семенной и продовольственный картофель, удобрения и средства защиты растений, техника и оборудование. В программе также торговля и дегустация блюд. Запланированы научно-практическая конференция, круглые столы, в которых

примут участие представители профессионального сообщества, Минсельхоза Чувашии, Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха. Напомним, выставка «Картофель-2024» проходила в Чебоксарах 29 февраля и 1 марта, тогда она собрала 83 компании из 20 регионов страны. Особенно востребованной стала ярмарка-продажа семенного картофеля. По данным Минсельхоза Чувашии, в первый день было куплено более 30 тонн посадочного материала. Для сравнения: по итогам 2023 года в течение всех дней выставки реализовано 45-50 тонн.