Аграрии Чувашии получат субсидии на приобретение сельхозтехники и оборудования

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В бюджете на это предусмотрено 494,1 млн рублей.

Участников программы определят в ходе дополнительного конкурсного отбора, который на днях провел Минсельхоз. Как сообщает пресс-служба ведомства, аграрии, занимающиеся растениеводством, смогут возместить 35% от стоимости новинок, 45% компенсации предусмотрено животноводам, картофелеводам, овощеводам и тем, кто одновременно занимается растениеводством и животноводством. И еще до 50% — хмелеводам.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, парк сельхозтехники в Чувашии обновляется быстрыми темпами. С начала действия программы техмодернизации в 2020 году аграриям предоставлено свыше 3,5 млрд рублей господдержки, приобретено около 4 тыс. единиц спецмашин. В результате суммарная мощность техпарка республики выросла почти на треть, качество работ заметно улучшилось.

Вскоре до аграриев будет доведено еще 494,1 млн рублей по этому направлению, и они смогут компенсировать часть затрат на покупку более 300 единиц техники и оборудования. Победители конкурса станут известны 11 декабря.

Опубликовано: 5 декабря 2024 г.


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