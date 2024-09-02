На фасаде Национального музея установлен большой экран

Уличная светодиодная панель площадью 30 кв. м появилась на фасаде Чувашского государственного художественного музея в Чебоксарах. По словам директора ЧГХМ Геннадия Козлова, наружный экран вместо обычного баннера — лучший способ донести актуальную информацию до проезжающих и проходящих мимо ценителей высокого искусства. В учреждении напомнили, что в этом году музей получил 14 млн рублей на техническое оснащение по нацпроекту «Культура». На эти деньги приобретено современное оборудование, а на сэкономленные средства закуплен уличный LED-монитор. Он уже вовсю транслирует фото- и видеоконтент в высоком разрешении: афиши выставок, оцифрованные картины, сюжеты о действующих экспозициях и объявления о работе ЧГХМ.