Новое дело открывает возможности

Современный мир меняется быстро. Надо быть готовым расширять свои горизонты: расти, осваивать новые специальности, оставаться востребованным. А государство поддержит.

Мама дошкольника из Цивильска сменила профессиональную траекторию. Из экономиста Анастасия Владимирова решила переквалифицироваться в педагога по дошкольному образованию. Воспитатели нынче востребованы — без работы не останется. После окончания профильного курса в кадровом центре «Работа России» ей подобрали несколько вакансий. В этом году возможностью бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Демография» воспользовались 20 цивилян.

В Ядрине по социальному контракту трудоустроено 15 безработных. Светлана Быкова после декретного отпуска освоила швейное производство. В центре «Работа России» ей предоставили комплекс услуг — по профориентации, адаптации и психологической поддержке. А Елена Гущина выбрала общепит. Теперь она работает буфетчиком недалеко от дома, что очень удобно для мамы двоих детей.

В Канаше сотрудники центра «Работа России» проконсультировали 11 безработных, как получить по соцконтракту финансовую помощь на открытие своего дела. С начала года такой поддержкой воспользовались 39 канашцев, они получили единовременные выплаты до 350 тыс. рублей. Еще 19 человек получили субсидию на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. рублей.

Сегодня в республике семь из десяти безработных, чьи семьи имеют низкий уровень дохода, начинают свое дело с господдержкой по соцконтракту. С начала года такой договор помог переступить черту бедности 1879 безработным, из них 592 человека зарегистрировали ИП или самозанятость, 243 завели личное подсобное хозяйство, 412 воспользовались возможностью получить дополнительное образование.

Напомним, с января этого года в рамках федерального проекта комплексной модернизации центров занятости в Чувашии функционирует 23 центра «Работа России». Услуги клиентам оказываются по-новому и доступны всем пользователям портала.

Публикуется в рамках проекта «Право на поддержку», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии