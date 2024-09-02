Буренки без документов

Специалисты республиканского Управления Россельхознадзора пресекли попытку сбыта говядины неизвестного происхождения и неподтвержденного качества.

Нарушение было выявлено в ходе совместного рейда с инспекторами ГИБДД МВД по Чувашии. Контрольный мобильный пост был организован в Комсомольском муниципальном округе. Также транспортные средства досматривались на стационарном посту ДПС «Рубеж» на 13-м км автодороги «Вятка» в Новочебоксарске. Представителей Россельхознадзора интересовали факты несанкционированного перемещения подконтрольных госветнадзору товаров. Всего было остановлено 92 машины, проверена законность перевозки сырого молока, рыбной и мясной продукции, крупного рогатого скота.

Так, выявлена перевозка пяти коров из Республики Татарстан и двух коров из Кировской области без необходимых документов. Перевозчикам, допустившим нарушения, выданы требования об изоляции животных для проведения противоэпизоотических мероприятий. Информация направлена в учреждения Госветслужбы Чувашии.

Кроме того, установлен факт перевозки жителем Красноармейского муниципального округа трупа коровы без ветеринарных документов. По словам водителя, буренку он забил в личном хозяйстве и перевозил на убойный пункт в Батырево. По требованию специалистов Россельхознадзора груз возвращен по месту жительства хозяина и доставлен в ветеринарное учреждение муниципального округа. Дальнейший путь был отслежен по базе данных ФГИС «Меркурий» — труп коровы утилизирован на Цивильском ветсанутильзаводе, о чем оформлен соответствующий ветеринарный сопроводительный документ, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике.