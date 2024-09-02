Встреча с фронтовиком

Есть такое выражение: «Все мы родом из детства». Оно, конечно, уже избитое и заезженное, но точно передает суть многих черт нашего характера. Основы мировосприятия закладываются и через художественную литературу. Для меня одной из таких книг стали воспоминания Федота Орлова «Огненные рейсы «Голубой двойки».

БИОГРАФИЯ Федот Никитич Орлов родился 19 февраля 1913 года в деревне Малые Ямаши современного Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. Окончил Eйскую военно-авиационную школу летчиков (1935), Высшие тактические курсы усовершенствования командного состава военно-воздушных сил (1943), Высшие курсы слепой и ночной подготовки (1948).

Воевал с японскими милитаристами в Китае. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. После войны продолжил службу в ВВС, командовал отдельным авиаполком. С 1958-го — в запасе, затем в отставке. Работал начальником отдела перевозок в Чебоксарском аэропорту, мастером на Чебоксарском электроаппаратном заводе.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени (дважды), Красной Звезды, медалями. Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР (1978). Заслуженный работник культуры Чувашской АССР. Его именем названа улица в Чебоксарах. Занимался литературной деятельностью.

Паренек из глухой чувашской деревни волею судеб в голодный 1921 год оказался в детском доме подмосковного Томилино и впервые увидел «железную птицу», заболел мечтой о «ероплане» и сумел ее воплотить. Дальше рассказывается о становлении военного летчика, об освоении боевых машин, «крещении» в небе Китая, советско-финляндской и Великой Отечественной войнах…

«Солнечное воскресенье, росистая изумрудная трава, цветы, полнейшая тишина аэродрома, нарушаемая лишь трелью жаворонков, изумительно голубое, без единого облачка небо», «железнодорожные билеты до станции Канаш и обратно уже лежали в кармане вместе с другими отпускными документами…» И вот — Его величество случай: уехал бы Федот Орлов на малую родину, да задержался, чтобы сходить на «Сильву». А утром — тревога, бегом на аэродром. В мыслях — чертыханье в адрес командира полка: «Надоел с этими учебными тревогами… Испортил воскресенье…» Но тут известие: «Товарищи, началась война!»

«В то утро вряд ли кто из нас до конца осознавал великую опасность, нависшую над нами и нашей страной», — читаем честное признание. На стабилизаторах подвешенных бомб выводили мелом «Гитлеру», «Герингу», «Геббельсу» и дальше по списку… Но уже первых вылетов хватило на понимание ситуации: «За ночь все осунулись, обросли бородами, под глазами появились синяки». Возвращались с задания бомбардировщики «некомпактно, многих в строю не хватало». Истребителей прикрытия в первые месяцы войны почти не было…

Неудивительно, наверное, что столько добрых слов адресовал Федот Орлов своим учителям — мало окончить «учебку», еще и в реальных условиях тебя «обкатать» нужно. И именно здесь крайне важна личность наставника. Одним из них для чувашского паренька стал Николай Гастелло. Сегодня, к сожалению, его имя многим ни о чем не говорит. И два десятка страниц, посвященных этому человеку, будут очень кстати для подрастающего (и не только) поколения как урок любви к Родине. Нужно не полениться — прочитать. Простые слова, а сколько в них силы! Настоящие герои — рядом, только нужно присмотреться… Книга Орлова — как бесхитростное наставление, встреча с уже почти ушедшим поколением фронтовиков.

Здесь переплетены самые различные ситуации: от трагических до комических. Яркий пример последнего: экипажи подняты по тревоге, и при проверке «тревожных» чемоданов у штурмана там оказалось женское белье — он в спешке захватил чемодан жены! Курьезный случай послужил хорошим уроком. А в другом эпизоде с легким юмором описано, как при погрузке бомб старшине довелось в прямом смысле покомандовать генералом. А вот оборотная сторона: в 1943 году Федоту Орлову пришлось пообщаться с сотрудниками одного из санаториев для выздоравливающих. Рассказывая о первых днях войны, он воспроизвел некоторые эпизоды, и тогда одна из работниц узнала обстоятельства гибели мужа. Скупые строки извещения о смерти — совсем не то. Естественно, зашлась в крике…

Трагических страниц много, поскольку фабула книги — история самых тяжелых месяцев первого года войны. Чего стоит описание ощущений, когда тебя чуть было не сбили свои! Или как могли «удружить» инженеры и политруки! Еще и психологический дискомфорт от постоянного отступления. «Я ведь летчик, понимаешь! — бросает в разговоре один из товарищей. — Мирные жители надеялись на нас!» Есть и факты откровенного предательства и дезертирства. А сколько было потерь из-за пресловутых «если бы…»: «Если бы истребители прикрытия вовремя заметили подкрадывающегося врага и прикрыли бы отставший самолет, если бы сам летчик не отстал от строя…» Не раз встает перед читателем картина пустых коек, нетронутого завтрака или ужина, не доигранной с товарищем шахматной партии и так далее. В какой-то момент в памяти даже непроизвольно всплывают строки из стихотворения Владимира Высоцкого: «Друг, оставь покурить, а в ответ — тишина…» Такое вот нерадостное сравнение.

Стоит отдать должное: Федот Орлов не выпячивает себя, что порой видишь в массово издаваемых сегодня мемуарах. Автор «Огненных рейсов…» честен и по отношению к другим, и в оценках собственных поступков. Ему, безусловно, есть чем гордиться, и есть в чем покаяться. Причем последнее он делает открыто: признает за собой поступок, «о котором я и сегодня не могу вспомнить без стыда. Но и забывать о нем не имею права. Этот случай меня многому научил». Это не самобичевание, а объективный взгляд на несдержанность молодости, которой «мудрости не хватало». Более того, у него достало мужества признаться в неправоте и попросить прощения. Один факт, а сразу два урока извлек из него Федот Орлов: первый — оставаться хладнокровным, не судить сгоряча и не разбрасываться словами, а другой — не переводить рабочие неприятности в плоскость личной неприязни.

Отдельно хочется сказать о языке, которым написана книга. Она в этом плане легко «заходит» в читателя. Это отнюдь не выхолощенное литературное произведение, здесь звучит живая речь. В этом, на мой взгляд, одно из существенных достоинств воспоминаний. Ярко встает перед тобой повседневный быт эскадрилий фронтовых бомбардировщиков. Конечно, нужно отдать должное времени появления книги и проявляющемуся в ней, соответственно, идеологическому настрою. В этом тоже дух эпохи, часть мировоззрения автора, для поколения которого пойти в бой с запиской «прошу считать меня коммунистом» не было простым штампом.

Вопросы:

1. Что за «болезнь девушко-боязни» была у Федота Орлова, и почему он продал мотоцикл?

2. Талалихин, Жуков, Зосимов, Харитонов, Краснолуцкий — чем эти летчики вдохновили Федота Орлова?

3. Как получилось, что борттехник Сан Саныч Свечников стал двойником Федота Орлова?

Федор Козлов