Вписали имена в историю «Кожаного мяча»

Завершились третий этап и финал Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» — по итогам состязаний три команды из Чувашии попали на пьедестал почета. В рамках третьего этапа турнира среди мальчиков в возрасте 10-11 лет чебоксарский «Восток» занял третье место, переиграв в матче за «бронзу» дружину из Республики Крым 1:0, сообщили в республиканском Минспорта. Поединки проходили в Ставропольском крае. В свою очередь, в финальной части турнира юношей 14-15 лет на базе «Море спорта» в Нижегородской области новочебоксарский коллектив «Империя СШ 1» завоевал «серебро» — в финале наши земляки уступили 0:1 команде «Стрела» из Пскова. Кроме того, в решающей стадии состязаний среди детей 12-13 лет, завершившихся

в Волгоградской области, дружина «Канаш» во встрече за третье место одолела со счетом 3:1 «Смену» из Оренбургской области и взяла бронзовые медали.