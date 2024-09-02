Паралимпиец Денис Гаврилов остановился в шаге от пьедестала

В заключительный день Паралимпиады в Париже спортсмен из Чувашии Денис Гаврилов занял четвертое место в легкоатлетическом марафоне среди атлетов с нарушением зрения. Представитель нашей республики выступил в классе T12 и пробежал стайерскую дистанцию за 2 часа 25 минут и 22 секунды. Денис проиграл всего 47 секунд бронзовому призеру соревнований Эль Амину Шентуфу из Марокко. В интервью «Матч ТВ» после финиша Гаврилов рассказал, что по ходу забега все шло по плану, но немного не хватило сил из-за чрезмерного волнения перед стартом. Также спортсмен из Чувашии признался, что в сборной на Играх была шикарная атмосфера, все участники поддерживали друг друга.