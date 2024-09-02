В «Тур с Иванушками» как на свидание с юностью

Фильм, продлевающий лето. Он шел в кинотеатрах в конце июня, собрал на нашей ностальгии каких-то 113 млн рублей, а сейчас доступен в интернете. Это кино можно смотреть и дома: нет там масштабных съемок и спецэффектов, достойных исключительно большого экрана. Зато много музыки, солнца, моря, ощущения юности и свободы! И, конечно, песен: про два бездонных океана глаз, тополиный пух, колечко-колечко-кольцо, куклу Машу, куклу Дашу. Даже снегирям-героям нашлось место в этой совершенно летней истории.

Режиссер — Марк Горобец, продолжительность — 1 час 50 минут, места съемок: Краснодарский край, Москва

«Просто дети стали старше»

Три 40-летние подруги, бросив все, неожиданно для самих себя устремляются на юг. По городам Краснодарского края с концертным туром ездят «Иванушки International». Катя, Ася и Инна одержимы идеей передать Андрею Григорьеву-Аполлонову старое письмо с признанием в любви. Четверть века назад его написала их четвертая подруга Вика, на похоронах которой девчонки вдруг встретились в наши дни. Из-за этого наивного девичьего письма они рассорились в 90-е, когда, не попав на концерт «Иванушек» в родном городе, решили на поезде отправиться за группой. Ничего у них тогда не вышло, потому что Катя из ревности к Рыжему просто выкрала у Вики послание. И что удивительно — сохранила нераспечатанным.

В этом фильме сошлись две кинотенденции нашего времени: запрос на осмысление эпохи 90-х с ее кумирами и попытки экранизировать историю популярных музыкальных групп. Уже вышла сага про панк-группу «Король и шут», признанная одним из лучших сериалов 2023 года, готовятся к премьере фильм «Руки вверх» про путь к славе Сергея Жукова и сериал «Комбинация» про одну из первых в СССР женских поп-групп. Снимается картина «Все, что тебя касается», которую продюсирует Рома Зверь и сюжет которой закручивается на концерте группы «Звери».

Впрочем, сюжет «Тура с Иванушками» напоминает и знаменитый фильм 70-х «ABBA», где журналист ездил за музыкантами по Австралии, пытаясь взять у них интервью и попадая в смешные и нелепые ситуации. Он встретился с четверкой совершенно случайно в лифте в последний день гастролей в последнем городе, уже отчаявшись и расставшись с мыслью выполнить редакционное задание. Здесь структура фильма один в один: группа, недоступная в блеске своей славы, маячит где-то на горизонте, пока три подруги преодолевают препятствия на пути к цели. Это не памятник «Иванушкам» при жизни — ребята мелькают в нескольких эпизодах, кадры с концертов нам покажут лишь дважды, и только две песни прозвучат в картине целиком, причем в женском исполнении, и эти сцены с главными героинями превратятся в музыкальные клипы. Хотя понятно, что фильм был снят не просто так — в ноябре «Иванушкам» исполнится 30 лет. Сколько еще таких групп, что не распались за три десятилетия и продолжают собирать залы?

«Ты беги, беги, беги на край земли!»

Для музыкальной комедии фильм выглядит перегруженным темами. Зрителям вполне хватило бы истории женской дружбы и конкуренции фанаток, но создатели решили добавить туда романтическую любовную линию со всеми возможными клише и поднять проблему отцов и детей. Тоже, кстати, один из трендов современного кинематографа. Ну просто все кинулись снимать фильмы про взаимоотношения поколений! Видимо, общий язык с детьми потерян безвозвратно. Катя (Агата Муцениеце) вынуждена взять с собой дочь-подростка Юлю, с которой маме — инспектору по делам несовершеннолетних — никак не удается построить нормальное общение.

Получилась история еще и о том, как Юля в этой поездке откроет для себя маму совершенно с другой стороны. Понятно, не сразу. Потому что надо же было чем-то наполнить почти два часа экранного времени и создать препятствия. А то девчонки бы еще в Краснодаре попали на концерт и как-нибудь изловчились передать Рыжему письмо. И не было бы Анапы, Геленджика, Сочи, теплого моря и нахлынувшей, как волна, любви. И прекрасной тети Риты (Татьяна Догилева), которая делает лучшую чурчхелу на всем побережье. И Андрея Рожкова из «Уральских пельменей», угодившего за драку в «обезьянник». Ощущение, что на монтаже перестарались с колоризацией «картинки»: небо на курортах получилось желтым, а море — ярко-зеленым, как будто в нем размешали акварельные краски.

Самые атмосферные и естественные в своем смысловом наполнении эпизоды сняты в дороге, в машине Инны (Ольга Сухарева). Девчонки все время едят и поют, причем первое не мешает второму. И неважно, что они не общались 25 лет, что пытаются рассказывать друг другу демо-версию собственной жизни, им все равно завидуешь. Вот едут же в веселой компании летом к морю, да еще и за «Иванушками», то есть навстречу приключениям!

«Наши параллельные миры»

Наполненные солнцем и радостью эпизоды выстроены на контрасте с грустной историей из 90-х. У Вики отец пьет, потому что потерял работу. Или его уволили, потому что пьет. Асе родители внушают, что если она будет столько есть, то никогда не похудеет, а толстых не берут замуж. И ведь накаркают — она до 40 лет засидится в девках. У Кати так затянулся конфликт с мамой, что девчонка готова бежать из дома. У Инны все пучком, деньги в семье есть, отец в дочери души не чает и одевает как куклу, но рискует или быть убитым, или сесть в тюрьму.

— Откуда такая любовь к «Иванушкам»? — спросит у Кати на юге ее новый знакомый Максим (Роман Маякин).

— Это из детства, — ответит она. — Это как первая любовь. Когда в школе все учителя орут, родители тебя не понимают, в стране кризис, а ты включаешь «Девчонку-девчоночку» на старом кассетнике, и как будто все классно, все впереди!

Вообще эта песня, конечно, больше ассоциируется с Евгением Белоусовым, но «Иванушки» ее тоже пели, да и именно она со своим незамысловатым, но искренним текстом потом окажется нужна для финала. И Вика пишет свое письмо Рыжему в надежде, что он заметит ее и увезет с собой из этого нищего провинциального городка, подарит свою «капельку света» и сделает счастливой. На деле же кумиры на то и кумиры, чтобы оставаться недоступными и жить со своими фанатками в параллельных мирах.

Благодаря фильму многие 40-летние зрительницы (даже те, кто всегда относились к «Иванушкам» с прохладой), наверное, с удивлением обнаружат, что знают все их песни наизусть. И вспомнят, какой ажиотаж начинался среди девчонок, когда приходила новость: в наш город едут «Иванушки»! Навсегда осталось в памяти лицо подруги, когда она жаловалась, что мама не отпускает ее на концерт. Группа выступала в Чебоксарах, семья жила в Новочебоксарске. Как 13-летняя девочка будет потом одна ночью добираться домой? Казалось бы, нужно купить билеты себе и второй дочери, чтобы поехать всем вместе. Но мама, работница сферы легкой промышленности, поднимавшая одна двоих детей, в 90-е годы позволить себе такие траты не могла. Тогда я искала и не находила слов утешения для подруги, а теперь думаю: каково было ее маме отказывать дочери — умнице, отличнице, — у которой вся спальня была оклеена плакатами «Иванушек»? Вдруг понимаешь, что это тотальное безденежье 90-х даже вспоминать не хочется. А начало фильма, где героини еще школьницы, безжалостно бьет по струнам души.

Несмотря на изобилие штампов в сценарии, не всегда смешные шутки, не особо выписанные характеры героинь и, в общем-то, предсказуемый сюжет, фильм не раздражает. Наоборот, расслабляет и дарит ощущение легкости и лета. Может, где-то он и пытается претендовать на осмысление каких-то важных тем, но не больше, чем они поднимаются в творчестве «Иванушек». Это кино не про смысл жизни. И оно вполне зайдет осенним вечером в компании подруг, которые знают друг друга еще дольше и лучше звучащих с экрана песен и будут рады свиданию с юностью.

Когда актрисам нужно сыграть подруг, это сразу усложняет кастинг, потому что они должны не только соответствовать образам своих героинь, но и органично смотреться вместе. Фото kino-teatr.ru